Como fazer uma cabeceira? Selecionamos 6 tutoriais simples e criativos

Procurando ideias para ter uma cabeceira cheia de charme sem gastar muito? Garimpamos seis vídeos muito bacanas do Youtube com tutoriais simples pra você se animar e colocar a mão na massa.

1. Estilo capitonê com borda de fita de pompons

A cabeceira feita por Maddu Magalhães é muito fácil de copiar e pede compensado de madeira, espuma, tecido, tachinhas de estofado e fita de pompons.

2. Cabeceira trançada

Supercriativa, a cabeceira de Karla Amadori (Diycore) foi feita com ripas de pínus e cordões coloridos (tingidos com tinta de tecido).

3. Estilo escandinavo com madeira pínus

Erika Karpuk ensina a criar uma cabeceira sustentável usando lambri de madeira pínus, que é usado em forros e muito mais barato.

4. Almofadada de ponta a ponta

Rebeca Salvador ensina a montar uma cabeceira estofada que toma toda a extensão da parede, dando a impressão de que o quarto é maior. Ela usou placas de madeira, espuma, couro sintético e fixou com conectores.

5. Com lambri pintado de cinza

Simples assim: Darlene Bertolini pregou lambris sobre barrotes e pintou com tinta esmalte!

6. Com fita isolante

No final do vídeo (12 minutos), Vânia Maciel mostra como criar um skyline com fita isolante e pisca-pisca para a parede da cabeceira.