Como escolher o tecido certo para seu sofá

Escolher o tecido adequado para o sofá é uma decisão importante, pois afeta tanto a estética quanto a funcionalidade do móvel. O tecido certo pode fazer a diferença entre um sofá durável, fácil de limpar e confortável, e um sofá que não atende às suas necessidades.

Aqui estão algumas considerações a serem levadas em conta ao escolher o tecido para o sofá:

Os tecidos de sofá mais populares no mercado

Existem diversos modelos disponíveis hoje em dia, cada um com suas características únicas em termos de aparência, textura, durabilidade e facilidade de limpeza. Aqui estão alguns dos tecidos mais populares para sofás:

Algodão : É um tecido natural macio e confortável, amplamente utilizado em sofás. É durável e respirável, além de ser fácil de tingir, o que resulta em uma ampla variedade de opções de cores. No entanto, ele pode ser propenso a amassar e encolher.

: É um tecido natural macio e confortável, amplamente utilizado em sofás. É durável e respirável, além de ser fácil de tingir, o que resulta em uma ampla variedade de opções de cores. No entanto, ele pode ser propenso a amassar e encolher. Linho : É um tecido natural elegante e sofisticado. Possui uma aparência leve e fresca, ideal para ambientes mais casuais e modernos. O linho é durável, mas pode enrugar facilmente. Também requer cuidados especiais de limpeza e é mais suscetível a manchas.

: É um tecido natural elegante e sofisticado. Possui uma aparência leve e fresca, ideal para ambientes mais casuais e modernos. O linho é durável, mas pode enrugar facilmente. Também requer cuidados especiais de limpeza e é mais suscetível a manchas. Veludo : É um tecido luxuoso e suave ao toque, conhecido por sua aparência elegante e brilho característico. Ele adiciona um toque de glamour a qualquer ambiente. O veludo é durável, mas pode ser mais difícil de limpar e pode mostrar marcas de uso ao longo do tempo.

: É um tecido luxuoso e suave ao toque, conhecido por sua aparência elegante e brilho característico. Ele adiciona um toque de glamour a qualquer ambiente. O veludo é durável, mas pode ser mais difícil de limpar e pode mostrar marcas de uso ao longo do tempo. Chenille : É um tecido macio e confortável, caracterizado por suas fibras felpudas e textura aveludada. Ele oferece uma sensação de calor e aconchego. O chenille é durável e resistente ao desgaste, além de ser fácil de limpar.

: É um tecido macio e confortável, caracterizado por suas fibras felpudas e textura aveludada. Ele oferece uma sensação de calor e aconchego. O chenille é durável e resistente ao desgaste, além de ser fácil de limpar. Microfibra : É um tecido sintético feito de fibras muito finas, resultando em uma textura suave e sedosa. É resistente a manchas e fácil de limpar. A microfibra é durável e pode ser uma opção mais econômica em comparação com outros tecidos.

: É um tecido sintético feito de fibras muito finas, resultando em uma textura suave e sedosa. É resistente a manchas e fácil de limpar. A microfibra é durável e pode ser uma opção mais econômica em comparação com outros tecidos. Couro: É um tecido natural durável e luxuoso, que traz um toque sofisticado aos sofás. Ele possui uma aparência clássica e envelhece de forma elegante. O couro é fácil de limpar, mas pode ser mais caro em comparação com outros tecidos.

Durabilidade

Opte por tecidos que sejam duráveis e resistentes ao desgaste. Materiais como algodão, linho, lã e poliéster são conhecidos por sua resistência e durabilidade. Tecidos com uma alta contagem de fios também tendem a ser mais duráveis.

Elizabete Cristina Ambiel Serpa, CEO da Dino Zoli Brasil, grife italiana de tecidos, aponta alguns requisitos de qualidade que refletem na sua durabilidade:

Resistência à abrasão, ou seja, o quanto o tecido aguenta o desgaste do atrito do seu uso, e ao pilling, também conhecido como a formação daquelas bolinhas indesejadas na superfície;

Solidez da cor à luz e ao esfregamento;

Gramatura e estabilidade com encolhimento reduzido após lavagens.

Além disso, pedir o auxílio de um tapeceiro, profissional indicado para executar e reformar o estofado, pode ser uma boa opção na hora da escolha. “Pedir sugestões em lojas especializadas em tecidos para decoração é a melhor maneira de fugir de problemas indesejados”, afirma Elizabete.

É importante ter em mente que cada tecido exige uma regulagem adequada da máquina de costura, assim como a linha a ser usada, por isso, o máximo de cautela na seleção do tapeceiro nunca é demais.

Facilidade de limpeza

Em primeiro lugar, considere a praticidade: sofás são suscetíveis a manchas e derramamentos acidentais, então tecidos com tratamento repelente a líquidos ou com capacidade de serem limpos facilmente podem ser uma boa opção. Além disso, tecidos removíveis e laváveis podem facilitar a manutenção e a limpeza do sofá.

Para manter um sofá com aspecto novo, é fundamental seguir a orientação do fabricante, assim como os símbolos de cuidados de conservação, presentes nas etiquetas. Para cada tipo de tecido existe um processo de limpeza recomendado, que vai ajudar na conservação e evitar danos.

Entre os erros mais frequentes, estão o uso de produtos de limpeza com agentes químicos muito fortes ou alvejante na composição, além de tentar remover manchas com escova ou esponja abrasiva.

Impermeabilização

De acordo com a especialista, já foi o tempo em que se recomendava impermeabilizar o tecido de um sofá. “Se a ideia é não se preocupar com aquela taça de vinho, sorvete ou os respingos de molho de tomate, hoje em dia, conseguimos encontrar no mercado uma grande variedade de alternativas com soluções mais modernas, resultando em alta performance contra manchas e sujeiras.

Elizabete ainda ressalta que impermeabilizar o tecido quando ele já está aplicado no móvel acarreta a perda de sua garantia e não impede marcas de determinados líquidos, como café e vinho. Outro aspecto é que o produto perde a eficiência rapidamente.

“Por ser um processo manual, a aplicação pode se concentrar irregularmente mais em algumas partes do que em outras. A secagem é também danosa ao tecido, por ser realizada com uma ferramenta que aquece em temperatura não controlada e muito variável. Além disso, nem todo tecido pode ser impermeabilizado. Existem opções incompatíveis com o processo ou com o produto”, orienta Ricardo Gomide.

Estilo e decoração

O tecido do sofá deve harmonizar com o estilo e decoração do ambiente. Considere a cor, padrão e textura do tecido em relação aos outros elementos presentes na sala.

Um tecido neutro pode ser uma escolha segura, pois é mais versátil e permite a adição de almofadas e acessórios coloridos para criar um visual mais dinâmico.

Conforto

O conforto é essencial em um sofá, e o tecido desempenha um papel importante nisso. Opte por tecidos macios e agradáveis ao toque, como veludo, chenille ou tecidos de microfibra.

No entanto, lembre-se de que tecidos muito macios podem ser mais propensos a mostrar sinais de desgaste ao longo do tempo.

Estilo de vida e uso

Considere o seu estilo de vida e como o sofá será usado. Se você tem crianças ou animais de estimação, é importante escolher um tecido resistente a manchas e fácil de limpar. Se o sofá será usado com frequência, um tecido mais resistente ao desgaste pode ser mais adequado.

As crianças, por exemplo, adoram subir no sofá com canetinhas em mãos. Já os animais de estimação requerem atenção em particularidades que vão além da manutenção no dia a dia. Por isso, a recomendação da CEO da Dino Zoli Brasil é pesquisar por fornecedores que trabalham com tinturarias certificadas para evitar tecidos que possam ter em sua composição ou acabamentos compostos nocivos à saúde.

Orçamento

Por fim, leve em consideração o seu orçamento. Tecidos de alta qualidade e designer tendem a ser mais caros, enquanto opções mais econômicas podem oferecer um compromisso entre preço e durabilidade.

Ao escolher o tecido certo para o sofá, é importante encontrar um equilíbrio entre durabilidade, facilidade de limpeza, conforto e estilo. Considere suas necessidades específicas e faça uma escolha informada que lhe permita desfrutar de um sofá bonito e funcional por muitos anos.