Como eliminar caramujos do quintal

Você notou caramujos ou lesmas no quintal ou em suas plantas? Muita gente se incomoda com eles por conta da aparência, mas, a verdade, é que eles podem ser vilões no seu jardim, consumindo folhagens e prejudicando as plantas cultivadas com carinho. E o que fazer para se livrar deles? Nós descobrimos aqui.

Por que os caramujos e lesmas surgem?

“Caramujos e lesmas em geral são sinais de que o jardim está muito úmido”, explica o paisagista João Queiroz. Logo, a presença deles é comum em períodos de muita chuva. No entanto, caso os moluscos estejam aparecendo em vasos dentro de casa, é um sinal de que talvez você esteja exagerando na rega. Esses animais não-desejados são numerosos. “Se você está vendo um, provavelmente tem dez”, alerta o profissional. Como eles são compostos 90% de água, costumam ficar escondidos durante o dia para não desidratar. Logo, o melhor horário de vê-los é no fim da tarde e à noite.

Como se livrar de caramujos e lesmas

“Via de regra, eles são predadores de folhas, então não são muito benéficos para o jardim, mas possuem seu lugar, alimentando sapos e outros bichos”, explica João. Para evitar que suas plantas sejam devoradas por eles, algumas técnicas podem ajudar. Uma delas consiste em colocar serragem ou casca de arroz na terra. “Sendo animais rastejantes, eles detestam obstáculos ásperos em seu caminho. E a casca de arroz tem um plus por ser alta em sílica, então faz com que a lesma se desidrate”, aponta o paisagista.

Outra sugestão do profissional é colocar um fio de cobre, ou fita adesiva com o material, em volta do vaso. Como o cobre é um ótimo condutor, acaba carregando uma leve voltagem com o sol, então quando a lesma passa em cima, leva um pequeno choque que a mantém distante do vaso.

Para utilizar um método não-letal (nossa preferência) para os moluscos, aposte nas iscas. Basta espalhar pedaços de frutas doces com bastante água, como melancia e melão, próximas ao vaso e sempre perto do final da tarde. “Espere de meia a uma hora. Ao voltar, elas estarão todas lá e é só colhê-las e recolocá-las na natureza”, sugere João.

No entanto, caso a quantidade seja muito grande, um método letal é colocar em um pires um suco de fruta bem doce, mas misturando sal no meio. Elas serão atraídas e tomarão a bebida, no entanto o sal vai desidratá-las, o que vai acabar sacrificando-as. Agora é só escolher a sugestão que melhor funcionará no seu jardim e colocá-la em prática.