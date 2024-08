Como colocar uma lareira em casa? Especialistas explicam

Com a queda das temperaturas durante o inverno, tudo o que desejamos é aquecimento e aconchego. Assim, este é um ótimo momento para pensar em instalar uma lareira em casa para garantir que o calor chegue aos ambientes mais frios do imóvel de maneira eficiente e, claro, bonita.

“Um ambiente com lareira, que oferece aconchego, calor e a beleza das chamas, naturalmente atrai as pessoas para se reunirem. Desde tempos ancestrais, o fogo tem sido um ponto de encontro, e a lareira, nesse contexto, torna-se um ponto acolhedor e um espaço vital na casa”, opina a arquiteta Isabella Nalon (@isabellanalon), do escritório Isabella Nalon Arquitetura.

A lareira, antes representante da arquitetura colonial e clássica, hoje é encontrada em diversas formas e modelos, indo desde a tradicional lareira de lenha até a lareira ecológica.

A infinidade de alternativas ainda precisa dar conta das considerações estéticas para um ambiente harmônico. Aqui, te ajudamos a tirar todas as dúvidas e fazer a melhor escolha.

O que considerar ao instalar uma lareira?

É necessário fazer uma reflexão antes de mudar a estrutura de qualquer um dos cômodos. “O primeiro passo é considerar o uso e a função do espaço: como ele será utilizado, quem o usará e como ele se relaciona com o restante do ambiente”, aponta Isabella.

A arquiteta ainda destaca que, caso seja escolhida uma lareira fixa, é essencial garantir que o cômodo possua a ventilação adequada e, também, verificar com um arquiteto se há infraestrutura necessária para o tipo de escolhido para o imóvel.

“Se o modelo escolhido da lareira for por gás ou lenha, é interessante também avaliar a possibilidade de instalar a coifa com saída externa”, recomenda Patricia Penna (@patricia_penna_arquitetura), arquiteta responsável pelo escritório Patricia Penna.

Ainda para lareiras a gás, é preciso assegurar uma ventilação permanente e verificar a viabilidade de instalar o ponto de gás na área desejada – tudo isso com a ajuda de arquitetos e especialistas na instalação de lareiras. “Esses fatores técnicos, juntamente com o uso pretendido do espaço, são determinantes na escolha e instalação da lareira”, aponta.

Qual é o melhor tipo de lareira?

Chegou a hora de decidir: qual será a lareira escolhida? Para Isabella, a lareira de lenha costuma ser associada ao charme clássico, além de ter o cheiro característico e o som acolhedor da madeira queimando, porém exige muitos cuidados de manutenção.

“A lareira a gás, por outro lado, requer um ponto de gás, então é necessário verificar se essa instalação é viável. As lareiras elétricas e a etanol são outras opções a considerar”, explica a arquiteta Isabella.

Não existe um macete certo para fazer a escolha do tipo de lareira, porém é importante analisar o ambiente, levando em consideração o que trará o menor transtorno, em termos de manutenção, higienização e custos de insumos.

“Se o objetivo for aquecer os ambientes, as lareiras a lenha e a gás serão as mais eficientes. Se o objetivo for trazer um elemento decorativo e de sofisticação sem muitas alterações técnicas, as lareiras a fluido e elétricas são a melhor escolha”, opina Patricia.

Ademais, um elemento a se pensar é a sustentabilidade das lareiras. Hoje, com o crescimento da tecnologia, existem as chamadas ‘lareiras ecológicas’, que se utilizam de combustível à base de álcool e etanol que, por se tratarem de combustíveis renováveis e com baixa emissão do gás carbônico, geram menos impacto – assim como as lareiras elétricas.

“A lareira elétrica requer pouca manutenção, ao contrário da lareira a lenha, que deixa resíduos a serem limpos após a queima”, acrescenta Isabella.

Tendências em lareiras

Nos últimos anos, a lareira se mostrou mais do que uma mera utilidade para os dias frios de inverno, se tornando um elemento decorativo almejado por muitos para o lar, seja pela sua estrutura de pedras ou o visual das chamas.

“Atualmente, as lareiras mais utilizadas nas residências são aquelas que funcionam a gás natural ou GLP, além das chamadas ecológicas e elétricas, por se tratarem de opções de fácil utilização”, comenta Patricia.

Ademais, os cômodos mais populares para a instalação de lareiras são os ambientes sociais, áreas de varanda e lazer e, em alguns casos, os dormitórios. A seguir, selecionamos 7 projetos de lareiras para você se inspirar:

7 projetos de lareiras para você se inspirar

Lareira com acabamento de pedra

“A integração da lareira à decoração do ambiente se dá, principalmente, pelo revestimento e pela proporção em relação ao entorno e ao pé-direito”, aponta Isabella Nalon.

Neste projeto da arquiteta Juliana Cascaes, a lareira foi incorporada na parede central da sala de estar, localizada em meio a dois sofás longos e dividindo o aconchego igualmente. Ela recebeu um acabamento marmorizado preto com interior de pedra creme.

A escolha de revestimento contrasta de forma harmoniosa com o resto da parede de rocha e o teto de madeira ripada, unindo uma estética moderna e elegante.

Lareira externa com efeito rochoso

“Normalmente, as lareiras em áreas externas são utilizadas no formato de chão, sendo com uso para lenha, a gás ou fluido, possibilitando um uso diferente, que une às pessoas criando uma atividade diferente para os dias frios”, explica a arquiteta Patricia Penna.

Neste projeto da arquiteta, Patricia optou por criar um vão no jardim para incorporar uma área de convivência, com sofás e, ao centro, uma pequena lareira com revestimento rochoso em uma tonalidade creme, que se funde ao piso do resto do ambiente.

Lareira embutida abaixo da TV

Caso a estética rebuscada das lareiras não faça parte do seu estilo, ainda é possível incorporar de uma maneira minimalista e, inclusive, bem escondida! No projeto de Bruno Moraes, da BMA Studio, pode parecer difícil encontrar a lareira, mas, acredite, ela está lá.

O arquiteto desenhou dois nichos com portas tecidas em padrão xadrez, para guardar aparelhos eletrônicos e equipamentos. Mas, ao centro, ele posicionou uma lareira ecológica com revestimento marmorizado, embutida na estante abaixo da televisão.

O revestimento de mármore harmoniza perfeitamente com os revestimentos de madeira no restante dos móveis, além de dar abertura para a incorporação de pontos focais de cor.

Lareira destacada em viga da parede

Neste projeto da Korman Arquitetos, idealizado pelas arquitetas Ieda e Karin Korman, a lareira é destacada do restante da sala de estar e é colocada com revestimento de ferro oxidado, com pintura de aço corten, deixando ao centro a lenha para a queima.

“Uma solução bem interessante dessa integração foi que, após retirarmos a parede que terminava a casa, aproveitamos o pilar para construir uma lareira escultural que passou a dividir a sala de estar da sala de televisão”, comentam as arquitetas.

Lareira embutida à parede

As lareiras embutidas são tendência no ramo de arquitetura e decoração, e elas têm muitas formas de surpreender! Neste projeto do Escritório Fantato Nitoli Arquitetura, o modelo a gás foi embutido na parede traseira, com um visual que foge da ideia ‘quadrada’ e brinca com a longitude disponível na parede.

A lareira foi incorporada seguindo uma estética minimalista, e utilizou-se apenas da paleta de cores neutras e um revestimento em porcelanato. Enquanto isso, a parede foi revestida com pequenos azulejos em diversos tons de cinza.

Lareira com parede texturizada

Se tem algo que as lareiras permitem é que você brinque com as possibilidades! No projeto assinado pela arquiteta Isabella Nalon, a arquiteta criou uma lareira com acabamento de pedra, e embutiu na parede principal da sala de estar.

A parede, porém, rouba a cena com seus blocos texturizados em pedra acinzentada, dando à lareira um toque de elegância.

Lareira fixa no teto

Que tal apostar no teto? Neste projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni, a arquiteta incorporou uma lareira de metal fixada no painel de madeira ripada, que deu um toque moderno no cômodo.

