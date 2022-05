CASACOR São Paulo 2022: elenco completo é anunciado!

A CASACOR São Paulo, a mais completa mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas, acaba de confirmar seu elenco para a edição 2022. Com um criterioso olhar, a curadoria da mostra reuniu um mix de profissionais consagrados, novos talentos e representantes de outras regiões do país, para surpreender os visitantes ao abordar todas as nuances do tema “Infinito Particular”. Os projetos vão ocupar mais de 10.000 m2 de área e dar vida aos 68 ambientes, entre estúdios e lofts, que fazem parte desta edição, sediada no Conjunto Nacional.

Com um superelenco, a CASACOR traz para sua edição comemorativa de 35 anos os grandes nomes que fizeram história ao longo da mostra. Sig Bergamin, Rosa May Sampaio, Brunete Fraccaroli, Consuelo Jorge, Leo Shehtman, Francisco Cálio e Murilo Lomas são alguns dos consagrados profissionais que prometem, mais uma vez, extraordinários projetos.

Confira abaixo a lista completa!

Ana Weege

Architects + CO – Caio Bandeira e Thiago Martins

Bárbara Dundes

Beatriz Quinelato

Brunete Fraccaroli

Carlos Navero

Carolina Scarpelli

Catê Poli e João Jadão

Clay Rodrigues

Consuelo Jorge

Daniel Nunes

Edgar Rochell

Elaine Vilela

Expedito Bezerra e Lucas Panobianco

Fernanda Rubatino

FGMF Arquitetos – Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz

Flávia Burin

Francisco Cálio

Frederico Cançado

Gabriel Fernandes

Gabriela Mendes

Gregory Copello

Gustavo Martins

Gustavo Paschoalim

Guto Andrade

Helô Marques

InTown Arquitetura – Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz

João Daniel Arquitetura

Joe Filho

Juarez Cruz

Karol Suguikawa

Larissa Abreu

Leo Shehtman

Lidia Maciel

Lucas Takaoka

Luciano Zanardo

Marcelo Salum

Mauro Contesini

Metro Arquitetos

Murilo Lomas

Nildo José

Patrícia Hagobian

Pedro Luiz de Marqui

Plantar Ideias – Felipe Stracci e Luciana Pitombo

Priscila Cox

Quintino Facci

Ricardo Abreu

Roberto Migotto

Rosa May

Sabrina Salles

Samuel Angelo

Sig Bergamin

Todos Arquitetura: Maurício Arruda, Fabio Mota e Lais Delbianco

Tufi Mousse

Vilaville Arquitetura – Gabriela Vilarrubia e Fabiana Villegas

Weiss Arquitetura – Barbara Garcia de Carvalho e Tide Junqueira

Wesley Lemos

Como será a mostra

Sempre muito aguardados pelos visitantes por proporem experiências de marca bastante ousadas e fora do senso comum, os espaços dos patrocinadores da CASACOR São Paulo também vêm recheados de nomes especiais para essa edição. Deca, patrocinadora master, terá seu espaço assinado por ninguém menos que Roberto Migotto. O arquiteto foi convidado para celebrar a parceria mais longeva do evento.

A Coral, tinta oficial da mostra, traz o catarinense Marcelo Salum para ousar em seu ambiente. Já a LG, parceira oficial de tecnologia, garante a presença do renomado trio do escritório FGMF – Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz. Gimenes, inclusive, foi um dos autores do masterplan desta edição, um projeto desafiador de montar toda a diretriz de ocupação, que honrasse a arquitetura original do imponente Conjunto Nacional.

De volta à mostra, o arquiteto, designer de produtos e influencer digital Maurício Arruda prepara um projeto exclusivo para o espaço da Duratex. A Cerâmica Portinari, cujo lema é trazer ambientes com emoção, convidou Nildo José, talento que despontou na CASACOR, para experimentar nuances e texturas em seu ambiente. Já Cosentino aposta na versatilidade do jovem Lucas Takaoka, em sua 2ª participação na mostra. E a Dunelli investe mais uma vez no trabalho de Patrícia Hagobian para mostrar as tendências que reforçam a essência da marca.

Já o time de estreantes pode ainda não ser conhecido dos visitantes de CASACOR, mas esses novos talentos prometem agitar o Conjunto Nacional nesta edição. Vale uma atenção mais que especial para os ambientes projetados por Bárbara Dunes, Carolina Scarepelli, Edgar Rochell, Flávia Bruni, Gabriel Fernandes, Guto Andrade, Joel Filho e Karol Suguikawa.

Representando a pluralidade da mostra paulistana, a CASACOR São Paulo recebe profissionais de outros estados para compor um evento que destaque as tendências do morar em todo o Brasil. Caio Bandeira e Thiago Martins (Architects + CO) garantem a presença baiana na mostra, reforçando ainda o nosso talentoso nordeste com o sergipano Wesley Lemos. Brasília vem representada por Clay Rodrigues e o Rio de Janeiro, mais uma vez, pela dupla Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz (InTown Arquitetura). De Minas Gerais, desembarcam na capital paulista Fernanda Rubatino e João Daniel. E do Sul do país, o catarinense Tufi Mousse, além do paranaense Carlos Navero e da gaúcha Lídia Maciel.

Claro que nesse time não poderiam faltar os nossos tão fundamentais paisagistas, que prometem trazer muitas soluções para o prédio do Conjunto Nacional. Catê Poli e João Jadão, Luciano Zanardo, Mônica Costa e Mauro Contesini, além da dupla Felipe Stracci e Luciana Pitombo (Plantar Ideias), vão encher de verde e vida a nova morada da CASACOR São Paulo.

E não para por aí…o superelenco de CASACOR São Paulo 2022 traz muitos outros profissionais espetaculares que já imprimiram sua marca ao longo desses 35 anos de mostra. Entre eles: Ana Weege, Beatriz Quinelato, Elaine Vilela, Gabriela Mendes, Gustavo Martins, Helô Marques, Larissa Abreu, Gregory Coppelo, Pedro Franco, Quintino Facci, Gabriela Vilarrubia e Fabiana Villegas (Vilaville Arquitetura) e Bárbara Garcia de Carvalho e Tide Junqueira (Weiss Arquitetura).

O tradicional restaurante Badebec, um dos espaços mais badalados da mostra, ganha projeto de Gustavo Paschoalin, com paisagismo de Frederico Cançado. Ricardo Abreu assina o Mik, nova opção gastronômica desta edição que vai ocupar as antigas instalações do legendário Fasano. Quem promete dar ainda mais charme para a sempre presente Deola é a estreante Priscila Cox. O projeto da Ofner fica a cargo da arquiteta Flávia Burin, enquanto o agito do bar Caracol fica a cargo de Pedro Luiz de Marqui. Já a loja CASACOR, em parceria com a Hybrida, será assinado pelo arquiteto e artista Samuel Angelo. E a Mels Brushes pela dupla Anete Weber e Rafaella Marques.

Sobre a CASACOR São Paulo

A edição 2022 acontece de 05 de julho a 11 de setembro, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade, que foi projetado há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind.

A mostra vai ocupar o mezanino do complexo, com seus brises inesquecíveis, e o terraço aberto, que já abrigou o restaurante Fasano. A implantação deve surpreender ao acomodar os estúdios e lofts, ilhas de bem-estar e operações de restaurante, bar e café, num espaço tão emblemático da arquitetura moderna.

O tema deste ano é “Infinito Particular” e faz referência às casas biográficas que vão além dos estilos, convidando esse elenco comemorativo de 35 anos a refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio e o conforto.

A CASACOR 2022 tem patrocínio Master Deca. Coral é a Tinta Oficial e LG a parceira oficial de tecnologia, com patrocínio local Duratex e apoio local Portinari. A Casa Riachuelo (enxovais) e Ketel One Vodka são os fornecedores oficiais desta edição, tendo ainda a Pottencial como seguradora oficial e Nescafé como café oficial.