Casa com estilo industrial: 14 ambientes para se inspirar

Quem disse que toda casa com estilo industrial é cinza? Ou que os tijolinhos à vista são indispensáveis? A verdade é que é possível investir na estética e, ao mesmo tempo, inovar na decoração.

Abaixo, listamos 14 ambientes projetados por profissionais renomados que revelam como apropriar-se da arquitetura original e combinar madeira, cores quentes e obras de arte na hora de montar a sua casa nesse estilo sofisticado. Inspire-se!

AMBIENTES COM ESTILO INDUSTRIAL PARA SE INSPIRAR

1) Neste loft de 110 m² (abaixo), os arquitetos Priscila e Bernardo Tressin, dupla à frente do PB Arquitetura, apostaram em elementos clássicos industriais, como a serralheira e a paleta de tons de cinza – repare como as linhas retas do mobiliário reforçam o estilo. Já as plantinhas tornam-se pontos de cor em meio ao décor imponente.

2) Este projeto da Korman Arquitetos dispõe de bastante serralheria, revestimentos aparentes e peças afetivas. Um efeito marcante que preenche os 100 m² do loft é a combinação dos tijolinhos aparentes ao piso de porcelanato que imita cimento queimado. Gosta da ideia?

3) No projeto assinado pelo arquiteto Levy Netto, paredes foram derrubadas para criar um ambiente amplo e integrado, ao mesmo tempo que utiliza o sofá, da Lider Interiores, para separar estar e jantar. Na estrutura, Netto optou por deixar o concreto aparente, revelando vigas e pilares do apartamento. Para complementar a estética industrial, a paleta de cores transita entre tons de cinza, preto e branco.

4) Neste banheiro assinado pelo Apartamento 203, a proposta foi trazer o estilo industrial com detalhes aconchegantes. A solução encontrada pelo escritório foi contrastar os pontos cinzas e pretos do ambientes com a presença da cor Veludo Azul, da Suvinil.

5) O estilo industrial presente neste apartamento é marcado pelo brutalismo das placas cimentícias que preenchem o estar. Para trazer uma linguagem mais atemporal, a arquiteta Fabíola Paredes, do Estúdio Taco, investiu na marcenaria que equilibrou o décor sem roubar o protagonismo da parede da TV.

6) Já deu para notar que marcenaria e cimento queimado combinam, né? No projeto assinado pelo Loft 7 Arquitetura, a arquiteta Rafaella Grasnoff trouxe ainda trilhos de iluminação e serralheria preta que divide quarto e sala, além de uma cozinha com móveis escuros. Soluções indiscutivelmente industriais!



7) A missão que chegou às mãos da arquiteta Patrícia Martinez foi criar um apartamento prático e urbano. Os moradores, dois executivos, desejavam também sofisticação, mas sem excessos. O resultado industrial foi pontuado pela paleta de cores escuras e sóbrias e pela presença do concreto aparente. Para preencher os amplos espaços, Patrícia investiu na dupla: bom design e marcenaria.



8) Os moradores deste apartamento buscavam uma reforma que trouxesse o estilo industrial para os interiores, mas com ares despojados. Como trata-se de um apartamento antigo dos anos 1980, com planta original bem compartimentada, a arquiteta Cacau Ribeiro, do escritório homônimo, decidiu derrubar paredes para integrar o living e também optou por expor as tubulações. O diferencial fica por conta das cores marcantes que trazem vivacidade aos ambientes.



9) Na suíte máster assinada pelo Studio 92 Arquitetura, a cama king ganhou uma cabeceira de madeira ripada do chão à meia parede. Na outra metade, drywall com perfis metalizados e pintura em cimento queimado lembram placas de concreto. Uma grande estante foi criada com prateleiras de cimento, portas de vidro e serralheria. Curtiu?



10) A proposta deste projeto foi tirar partido da laje aparente entregue pela construtora para trazer a estética industrial e também aproveitar toda a extensão do pé-direito. Além dessa solução, os arquitetos Thiago Fantato e Stéphanie Nitoli, do escritório Fantato Nitoli Arquitetura, utilizaram iluminação aparente por meio de eletrodutos galvanizados, spots e pintaram o sprinkler existente de cinza metalizado. Para complementar a estética fabril, a estante divisória é deslocada da laje e feita em vergalhões e chapas metálicas lisas e perfuradas. Que tal o resultado?

11) No projeto assinado pelo escritório FGMF, toda a estrutura – lajes, vigas e pilares – foi mantida em concreto aparente. Assim como os dutos de água que receberam apenas pintura preta. A linguagem segue para o piso de placas de concreto nuas e grandes painéis móveis de aço corten. O aspecto industrial consolidado com essas definições foi consequência de um processo de criação orgânico e não um desejo de composição a ser alcançado. No entanto, a escolha do mobiliário reforça a estética fabril.

12) Localizado no Conjunto Nacional, edifício ícone na Avenida Paulista, este apartamento de 210 m² passou por uma recente reforma assinada pelo arquiteto José Navarro. O projeto contemplou o resgate de revestimentos e da estrutura original do imóvel. O resultado é um apartamento industrial, que revela a verdade do edifício, e totalmente projetado para receber amigos e familiares.

13) O efeito das cores neutras e uniformes é destaque no projeto do arquiteto Lucas Lage. Aqui, cada peça de mobiliário foi milimetricamente planejada levando em consideração o restante da decoração. Para complementar o estilo industrial, o profissional apostou na iluminação indireta que promove um jogo de luz e sombras interessante no apartamento.



14) Neste apartamento de 130 m² localizado na Faria Lima, em São Paulo, o arquiteto Pietro Terlizzi explorou o estilo industrial com tubulações aparentes e estruturas em concreto expostas mescladas com revestimentos. A escolha de muita madeira misturada com o concreto e cores cimentícias criaram a base monocromática para contrastar também com os elementos coloridos, presentes na cor das paredes, nos tecidos dos mobiliários e tapetes e nas obras de arte.



Gostou das inspirações? Agora que você já sabe que é possível utilizar o estilo industrial por todos os cômodos da casa (e de forma bem criativa!), basta colocar a mão na massa.

