Bella Vita é a cozinha favorita da CASACOR São Paulo 2021!

Talvez o ambiente mais falado no momento pandêmico, a cozinha foi tema da enquete que elegeu o ambiente favorito dos leitores da CASACOR São Paulo 2021. E não foi nenhuma surpresa quando a cozinha Bella Vita, de Alexandre Squassoni, levou a melhor na votação.

Estreante na mostra, Squassoni venceu a competição com 39,78% dos votos totais. Na CASACOR São Paulo, foram apresentados 18 projetos de cozinha que melhor traduziram o tema das mostras neste ano, “A Casa Original”; elevando a premissa que coloca a cozinha como coração da casa a outra potência, sendo o local perfeito para abrigar encontros no pós-pandemia.

Para o arquiteto, a Bella Vita é o local perfeito para criar memórias afetivas e estreitar laços, e foi pensando nisso que o projeto foi concebido. No décor, destaque para o painel de madeira que envolve a sala de almoço anexa e cria uma atmosfera aconchegante; já na cozinha, o brise laqueado traz o verde do jardim para dentro do ambiente.

Veja o Tour 3D da cozinha Bella Vita aqui.