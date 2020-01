Azulejos decorados: eles são lindos e vão bem até na sala! Veja 11 modelos

Foi-se o tempo em que lugar de azulejo era na cozinha! Eles ganharam estampas modernas e a chance de se exibir em qualquer cômodo da casa.

Além da beleza, os azulejos decorados ainda têm como vantagens a facilidade de limpeza e a versatilidade para o uso em áreas secas e molhadas.

Mas se você está se perguntando se o espaço não fica muito frio com azulejos, Gabriela Prusas, arquiteta e proprietária da empresa Mica Azulejos Decorados, tem a resposta: “Basta combiná-los com materiais que trazem aconchego, como piso de madeira, cortina de tecido e tapete”.

E quer saber o que é tendência nessa onda de estampas? “Sem dúvidas a geometria conquistou e vai conquistar ainda mais as marcas de revestimentos”, revela Gabriela. Com essa proposta, as paginações são infinitas. “Você pode fazer composições simétricas, deixando tudo mais harmonioso, ou bagunçar as peças, deixando o ambiente mais moderno e descolado”, aconselha.

Confira 11 ambientações pra lá de inspiradoras:

Azulejos modelo Gràcia Mostarda, coleção Barcelona, da Mica Azulejos modelo Gràcia Mostarda, coleção Barcelona, da Mica

Azulejos modelo Matsui, da Lurca Azulejos modelo Matsui, da Lurca

Azulejos modelo Tóquio, da Mica Azulejos modelo Tóquio, da Mica

Azulejos coleção Athos Bulcão, da Portobello Azulejos coleção Athos Bulcão, da Portobello

Azulejos modelo Born, coleção Barcelona, da Mica Azulejos modelo Born, coleção Barcelona, da Mica

Azulejo modelo Savana, coleção Biomas, da Mica Azulejo modelo Savana, coleção Biomas, da Mica

Azulejos Traços, da Dani Melo Azulejos Traços, da Dani Melo

Azulejos Traço preto, da Lurca Azulejos Traço preto, da Lurca

Azulejos Nashi, da Lurca Azulejos Nashi, da Lurca

Azulejos Sampa, da Dani Melo Azulejos Sampa, da Dani Melo