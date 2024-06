Até domingo, 30 de junho, acontece no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a feira de design autoral Mercado, Arte, Design – a MADE 2024. O evento é uma ótima oportunidade para conhecer novos e talentosos nomes do design contemporâneo brasileiro.

Criada por Waldick Jatobá e com curadoria de Bruno Simões, o evento este ano reúne 75 designers de todo o Brasil, sendo 30 deles estreantes no circuito.

Na 12ª edição, encontramos muita experimentação e novas formas de apresentar materiais que já conhecemos. Nesse universo de identidades plurais e referências distintas, identificamos pontos em comum e apontamos as maiores tendências que vimos na MADE 2024. Confira:

1) Linhas simples

Após uma longa temporada de curvas e formas arredondadas, voltamos os olhos (e desejos, pode confiar!) para as linhas simples e puras. Uma ode ao arquiteto alemão Mies van der Rohe.

O Estúdio Cruzeta, por exemplo, apresenta, em sua primeira participação na feira, a cadeira Sagaiá. De desenho simples, leve e ergonômico, a peça de peroba rosa centenária foi produzida a partir do reaproveitamento de madeira de um antigo moinho de Joinville.

Quem também aposta no traço leve é o Estúdio Felipe Madeira com a cadeira Lina, de aço inox, cumaru e linho.

Já a mineira Suka Braga apresenta três peças de linhas limpas, entre elas o aparador Aurum de folha natural de nogueira e ouro 24 quilates.

2) Tons terrosos

Os marrons já são uma tendência de design (e da moda também) há algum tempo. Mas as tonalidades mais presentes na MADE 2024 são as terrosas, expostas de objetos ao mobiliário. Como resistir?

A designer Francis Petrucci traz a coleção Pré-Colombiana que retrata sua paixão e curiosidade por culturas milenares. Os vasos terracota, disponíveis também em outras cores, captam o olhar à distância.

A coleção Atotô, do Studio Pedro Galoso, surge como uma reverência do designer às suas jornadas pessoais de cura. Desde seu nascimento, Pedro é umbandista e encontrou no orixá um caminho para a cura física, mental e espiritual.

Atotô é a saudação ao orixá Obaluaiê, uma divindade das religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda e que rege o ano de 2024. A linha conta com esculturas de parede, esculturas pendentes e mesas de apoio.

A poltrona de balanço Rockin, assinada por Vinicius Siega, exibe um estofado de couro marrom primoroso. Sua estrutura é de aço carbono e compensado.

3) Mais cor, por favor

O encontro de cores para um toque divertido e nada infantil também está em alta! O Estúdio Mais Alma apresenta a coleção Estrangeiras em Paris que homenageia três mulheres pintoras que compartilharam sua formação acadêmica na capital francesa no início do século 20. São elas: Tarsila do Amaral, Aleksandra Belcova e Franciscka Clausen.

Já Sofia Venetucci, do Estúdio Venetucci, apresenta a coleção Banho composta por uma cadeira e um banquinho, revestidos com toalha feitos para ocupar banheiros, vestiários, spas e salas de banho.

4) Vidro soprado, sim!

Sustentável, durável e versátil. Esse é o vidro soprado, que chega na MADE 2024 com força total e muito encantamento! A coleção Sertão.Bauhaus traz como essência peças que contam suas próprias histórias ao restaurarem estéticas de uma época onde era comum comprar balas na mercearia do bairro.

Revivendo suas memórias, a dupla Flávia e Fernando, do F.Studio, se veem numa construção lúdica da infância que tiveram entre Bahia e Minas Gerais, e assim nasce a luminária Baleiro.

Patrícia Faragone chega com a colorida coleção Tutti Frutti, com diversas peças produzidas a partir da técnica de vidro soprado. Entre elas, o pendente Drops.

Por fim, Carol Gay apresenta uma combinação inusitada e impactante: vidro e alumínio. Juntos eles formam a linha Alumina, com esse biombo que é protagonista onde quer que esteja.

