As 10 melhores lojas online para comprar móveis com bons preços

Compras online são uma realidade cada vez mais segura, eficiente e prática. E no campo da decoração, funcionam muito bem também! Dá para montar a casa toda com móveis comprados pela internet, você só precisa saber onde procurar.

Quer uma ajudinha? Listamos aqui os 10 sites mais bacanas que vendem móveis diferentes e com preços acessíveis. Dá uma clicada:

A loja tem uma grande variedade de móveis com design mais moderninho e estilos bem variados para todos os cômodos da casa. Dá pra comprar peças diferentes sem gastar uma fortuna. Alguns móveis estão disponíveis em mais de 20 cores diferentes!

A poltrona Elis tem cinco variedades de cores, todas mais docinhas. Sai por R$ 834 A poltrona Elis tem cinco variedades de cores, todas mais docinhas. Sai por R$ 834

A escrivaninha LOA é vendida em mais de 20 cores diferentes! Nas medidas 1,05 x 0,60 x 0,78 m, custa R$ 817 A escrivaninha LOA é vendida em mais de 20 cores diferentes! Nas medidas 1,05 x 0,60 x 0,78 m, custa R$ 817

Outra loja que preza pelo design e vende a preços justos. Também é mais moderna e oferece uma gama bacana de acabamentos coloridos.

O sofá Vintage tem capitonês, pés palito e está disponível em outras duas cores. Mede 1,60 x ,073 x 0,80 m. O preço é de 1989 O sofá Vintage tem capitonês, pés palito e está disponível em outras duas cores. Mede 1,60 x ,073 x 0,80 m. O preço é de 1989

De formas orgânicas, a mesa de centro Gravidade também é vendida em outras sete cores. Custa R$ 259,90 De formas orgânicas, a mesa de centro Gravidade também é vendida em outras sete cores. Custa R$ 259,90

As peças da loja são desenhadas por jovens designers e são bem moderninhas. A maioria dos preços cabe no bolso!

Diferente, o nicho Breathe tem prateleiras de madeira e estrutura de metal. Custa R$ 163,72 Diferente, o nicho Breathe tem prateleiras de madeira e estrutura de metal. Custa R$ 163,72

Jogo de jantar Tucupi vem com mesa e quatro cadeiras, com estruturas de madeira maciça. Tudo por R$ 1315,74 Jogo de jantar Tucupi vem com mesa e quatro cadeiras, com estruturas de madeira maciça. Tudo por R$ 1315,74

O estilo da loja é mais tradicional, com muito acabamento de madeira e design pensado em funcionalidade.

A cama Bali tem muitos nichos, gavetas e até um criado-mudo embutido na lateral. O padrão casal vale R$ 2027,72 A cama Bali tem muitos nichos, gavetas e até um criado-mudo embutido na lateral. O padrão casal vale R$ 2027,72

A mesa dobrável Legno cabe em qualquer cantinho da casa. Feita de eucalipto. Sai por R$ 360,36 A mesa dobrável Legno cabe em qualquer cantinho da casa. Feita de eucalipto. Sai por R$ 360,36

A plataforma oferece uma imensa variedade de móveis multimarcas, com muitas opções de preço (tem coisa bem baratinha mesmo) e estilo. O mecanismo de buscas da loja online é bacana, com filtros para encontrar o que você procura mais rapidamente.

Este conjunto com duas mesinhas laterais Retro Decore, da RPM Móveis, com tampos off white, tem preço de R$ 169,90 Este conjunto com duas mesinhas laterais Retro Decore, da RPM Móveis, com tampos off white, tem preço de R$ 169,90

O sofá Ouro Preto de três lugares sai por R$ 835,41 O sofá Ouro Preto de três lugares sai por R$ 835,41

Todos os produtos dos pontos de venda estão no site – você não precisa percorrer os espaços gigantescos das lojas físicas para comprar! O site é bem organizado e as buscas são por móveis, ambiente, categoria… É bem fácil encontrar os produtos. O único inconveniente é pagar a taxa de entrega…

O Pin Play 88 é uma cama elevada que permite otimizar o espaço. Você pode acoplar uma cama de solteiro embaixo ou um canto de estudos. Custa R$ 1899 (preço online) O Pin Play 88 é uma cama elevada que permite otimizar o espaço. Você pode acoplar uma cama de solteiro embaixo ou um canto de estudos. Custa R$ 1899 (preço online)

A estrutura para guarda-roupa Friz, de MDP, custa R$ 2199 (preço online) A estrutura para guarda-roupa Friz, de MDP, custa R$ 2199 (preço online)

Essa tem um jeito bem diferente de trabalhar: por campanhas que se renovam a cada sete dias. A empresa lança uma campanha com produtos de grandes marcas e você tem dia certo pra comprar – dá pra ver as próximas no site e ficar esperando. E é preciso correr porque os estoques são limitados.

Uma empresa bem brasileira fazendo móveis com design bacana, pensado em funcionalidade, e com muitos preços que cabem no bolso.

A mesa Juriti Amarela tem tampo extensível (1,39 m fechado / 1,89 maberto). Disponível em outras três cores. Custa R$ 1700,99 A mesa Juriti Amarela tem tampo extensível (1,39 m fechado / 1,89 maberto). Disponível em outras três cores. Custa R$ 1700,99

Tradicionalíssima da Oppa, a cadeira Uma tem 15 cores diferentes. Vale R$ 269,32 cada Tradicionalíssima da Oppa, a cadeira Uma tem 15 cores diferentes. Vale R$ 269,32 cada

Os itens da loja física estão disponíveis para compra online no site que é bem organizado por categorias e ambientes.

O criado-mudo Klein, de MDF com pés de madeira maciça, tem outras quatro cores. O verde vale R$ 499,90 O criado-mudo Klein, de MDF com pés de madeira maciça, tem outras quatro cores. O verde vale R$ 499,90

O buffet Nichos Modern tem design retrô e medidas de 1,39 x 0,38 x 1,20 m. Custa R$ 899,90 O buffet Nichos Modern tem design retrô e medidas de 1,39 x 0,38 x 1,20 m. Custa R$ 899,90

A empresa tem 3 lojas físicas, mas no portal online há produtos exclusivos. Tudo é dividido em tags por cômodo.

A banqueta Tolix é de aço e está disponível em diversas cores. A Azul vale R$ 259,50 A banqueta Tolix é de aço e está disponível em diversas cores. A Azul vale R$ 259,50

A estante Elegante 2 Torres tem gaveteiro e acabamento em freijó fosco. Vale R$ 1119 A estante Elegante 2 Torres tem gaveteiro e acabamento em freijó fosco. Vale R$ 1119