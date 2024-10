Aromatizador de ambiente é forte aliado na decoração olfativa

Os aromatizadores de ambientes agem diretamente em um dos sentidos mais aguçados do ser humano, o olfato. Com diferentes essências, é possível evocar emoções, lembranças e estimular sentimentos nas pessoas.

Simples e prático, além de estar disponível em uma variedade de perfumes, ele é capaz de oferecer aconchego em diferentes locais, seja nos espaços comerciais, corporativos ou domésticos.

O acessório tem como objetivo espalhar fragrâncias e, como item decorativo, o design é pensado para que eles tragam um complemento visual. Ou seja, não é necessário esconder o acessório, pois ele é bonito e charmoso por si só.

O cheiro é uma das primeiras coisas que percebemos ao entrar em um ambiente, antes mesmo do visual. Logo, ao colocar um aroma especial, o intuito é estabelecer uma relação de bem-estar com os frequentadores do espaço. Assim, é possível escolher uma fragrância de acordo com cada ambiente, criando, portanto, a sensação de que o local é agradável para as pessoas.

Confira algumas opções de aromatizadores e garanta já o seu!

Nordic Smells Fjord Com fragrância duradoura de limão siciliano, lavanda e bergamota, o home spray da Nordic Smells Fjord é perfeito para aqueles que desejam experimentar uma sensação de bem-estar e, ao mesmo tempo, um toque de sofisticação. Compre agora: Beleza na Web - R$ 63,99

Continua após a publicidade

Cris Dios Organics Desenvolvido a fim de garantir aromas agradáveis, o aromatizador da Cris Dios Organics oferece ativos naturais em sua formulação, como hidrolato de lemongrass, óleo de lavanda e óleo essencial capim limão. Compre agora: Sephora - R$ 160,00

Tania Bulhões Recém lançamento, a linha de Perfumaria Casa: Chá Verde apresenta fragrância cítrica, leve e fresca. Com notas de bergamota italiana, nectarina e damasco, a composição também oferece o musk, sândalo, âmbar e flor de gengibre para maior profundidade nos aromas. A novidade promete atrair os consumidores do maior sucesso de vendas da marca, a fragrância de Chá Branco. Compre agora: Tania Bulhões - R$ 320,00

Acqua Aroma Amadeirado e aromático, o home spray possui aroma de cedro-branco, pimenta e manjericão. Ideal para manter a casa perfumada e com a sensação de conforto, a formulação do produto conta com óleos essenciais capazes de afetar o humor.

Compre agora: Amazon - R$ 78,90

Natura Bothânica Aura Gingi O uso de ativos naturais e óleos essenciais da etnobotânica latino-americana tornam o aromatizador da Natura uma ótima adição para a sua casa! Além disso, o produto é vegano e promete muito frescor. Compre agora: Natura - R$ 235,90

Casa 214 A linha de Perfumaria para Casa chegou no O Boticário como complemento olfativo, podendo ser usada em qualquer ambiente, proporcionando um toque acolhedor nos espaços. O contraste entre as notas de flor de lavanda, baunilha e musk permite momentos de prazer consigo mesmo e com quem se ama. Compre agora: O Boticário - R$ 134,90

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.