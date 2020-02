Aproveite o tempo seco para lavar a roupa pesada. Confira estas dicas

A gente sofre muito com a baixa umidade do ar, mas para secar roupas ela é perfeita! Então, aproveite o clima seco e coloque para lavar toda aquela roupa pesada – que, inclusive, agora com o fim do inverno deve ficar guardadinha no armário.

A explicação técnica para a rapidez da secagem é que o ar seco facilita o agrupamento das moléculas de água que saem do tecido – na prática, isso significa que se você lavar um edredom de manhã e deixar no varal em local ventilado, mesmo que na sombra, é provável que ele esteja sequinho no fim da tarde.

Se animou para pôr a roupa em dia? Anote essas dicas de lavagem e secagem da personal organizer Arlete Roschi, da Ô Lá em Casa: