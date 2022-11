Apartamento de 55 m² com decoração boho e cheio de boas ideias

O projeto deste apartamento de 55 m² acabou de ficar pronto, mas os proprietários ainda não o conheceram pessoalmente. Isso porque eles moram foram do Brasil e só virão para cá no fim do ano. Localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, o imóvel passou por uma reforma completa, com decoração integralmente nova, comandada pelos arquitetos Felipe Maia e Marina Romeiro, do escritório Maia Romeiro Arquitetura.

Os clientes são um casal na faixa dos 35 anos: ele é brasileiro, ela é francesa e ambos trabalham na área de transmissão de grandes eventos internacionais. Como eles moram em Paris, decidiram ter um pouso no Rio para quando viessem ao Brasil visitar os parentes dele.

“Eles queriam um apartamento confortável, mas sem excessos ou luxos, que fosse bem equipado e que tivesse uma alma tropical. A cliente francesa também pediu para explorarmos ao máximo texturas e materiais naturais e tirar partido de alguns elementos existentes no imóvel, como o piso em taco e o detalhe da sanca no teto”, conta a arquiteta Marina.

Para melhorar o layout, os arquitetos aumentaram um pouco a cozinha em direção à sala e criaram uma integração entre elas por meio de esquadrias de alumínio preto com fechamento de vidro transparente. Já o layout do banheiro foi reconfigurado não só para torná-lo mais prático como também para abrigar uma lava e seca, que foi instalada sob a bancada da pia.

Os arquitetos contam que o projeto segue um estilo boho-tropical, traduzido por eles com um mix de texturas e materiais naturais, como fibras e madeira, combinadas com uma paleta onde predominam tons de verde e azul, com toques terrosos. Para imprimir um ar contemporâneo, a cor preta aparece pontualmente, como no desenho feito à mão sobre a parede principal da sala (que reproduz folhagens tropicais estilizadas), na esquadria que delimita o espaço da cozinha e nos acabamentos de todos os metais do banheiro.

Na decoração, é tudo novo. Como esta não é residência oficial do casal de clientes, os arquitetos investiram em peças mais estilosas, porém de custo mais acessível, garimpadas, na maioria, em lojas de decoração online e de departamento. “Definimos as dimensões do mobiliário, as cores predominantes e oferecemos opções para eles próprios comprarem online”, informa o arquiteto Felipe.

Os únicos móveis de design assinado são do designer André Morgano, da Galeria FOS, que é conhecido dos clientes. É dele, por exemplo, o aparador na entrada, o banco quadrado na sala e as mesinhas laterais dos quartos, todos produzidos artesanalmente com madeira maciça.

Pequena, mas completa, a cozinha recebeu materiais simples que resultaram em um visual sofisticado, a exemplo do granito preto da bancada (São Gabriel), com acabamento escovado. Outro diferencial do espaço é o alinhamento das esquadrias em relação às bancadas e aos módulos da marcenaria, além do piso de cerâmica com estampa colorida retrô. “De resto, mantivemos uma estética bem limpa, sem muitos elementos, para que a cozinha conversasse com a sala”, avalia Marina.

No quarto do casal, os arquitetos destacam o verde da parede da cabeceira, que vai do piso ao teto e se desdobra como um roda-teto, delimitado por uma ripa de madeira. Destacam-se também a arara aberta na parede lateral (desenhada pelos arquitetos) no local do tradicional armário e a cabeceira de vime (com formato de flor), fazendo dobradinha com a luminária pendente e a arandela em tirinhas de bambu para reforçar o clima boho-tropical.

Curiosidade: Como os clientes moram em Paris, todo o projeto foi desenvolvido e aprovado por meio de reuniões online. “Nosso maior desafio neste trabalho foi entregar um projeto com personalidade e visualmente impactante dentro do estilo boho-tropical, respeitando orçamento limitado dos clientes”, finaliza Marina