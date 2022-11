Apartamento de 226 m² ganha área social integrada para receber bem

Os proprietários desse apartamento de 226 m², em São Paulo, convocaram os arquitetos João Conrado e Gabriel Ceravolo, dupla à frente do escritório Conrado Ceravolo, para transformarem o imóvel em um lar pensado para receber amigos e familiares.

A solução proposta pelos profissionais foi integrar a área social criando um amplo living com sala de estar, jantar, bar, churrasqueira e adega. “Assumimos as vigas e pilares de concreto da estrutura, nivelamos os pisos com um porcelanato de grande formato e criamos um extenso painel contínuo de carvalho americano que conecta as duas extremidades do ambiente”, explica João Conrado.

Aliás, um dos grandes desafios do projeto foi lidar com as vigas e pilares à vista. Um deles, com formato em L, foi escondido no móvel dupla face que recebe a TV. O restante ganhou protagonismo do décor e influenciou até na escolha da paleta de cores. “Optamos por uma base neutra que combina com o piso de porcelanato e um matiz de cimento queimado mais quente para a viga. Além da marcenaria clara que garante maior amplitude e leveza ao projeto”, aponta Gabriel Ceravolo.

Na cozinha, o layout foi totalmente transformado. “Ela tinha uma planta em L com uma copa acanhada que tornou-se a despensa. E o ambiente ganhou formato corredor retangular com melhor aproveitamento do espaço”, conta João.

Já na área íntima, a suíte máster passou por grandes mudanças, incluindo o desenho de um amplo closet. A decoração segue a mesma paleta de cores do living, mas com a presença acentuada dos tons terrosos.

Para João e Gabriel, todos os materiais e elementos utilizados no projeto conversam entre si. E o resultado, eles definem como sofisticado, generoso e acolhedor. Não há como discordar!