Depois do rosa millennial, o verde menta promete ser a próxima cor queridinha da decoração, segundo a WGSN, empresa especialista em previsão de tendências.

O tom refrescante de verde passa um impressão de modernidade futurística, sem deixar de lado o seu alinhamento com a natureza. E, portanto, com as nossa vidas cada vez mais imersas na tecnologia, essa deve ser a cor que irá dominar 2020!

Curtiu? Confira 14 sugestões de como modernizar a casa com o verde menta: