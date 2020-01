8 motivos para escolher o vinílico como piso

Se você já ouviu falar dele como “piso emborrachado”, saiba que ele não tem nada de borracha. O piso vinílico, na verdade, é composto por PVC, cargas minerais, plastificantes, pigmentos e aditivos.

O vinílico vem ganhando espaço nas obras e reformas brasileiras ao proporcionar mais benefícios à casa e às pessoas do que outros revestimentos, como a cerâmica e o laminado.

–

Líder mundial em soluções inovadoras para pisos e superfícies desportivas, a Tarkett reuniu oito motivos para você escolher o vinílico como piso do seu lar.

1) Conforto aos pés

A superfície macia do piso vinílico proporciona passos agradáveis especialmente com os pés descalços – o que não ocorre na cerâmica e no laminado, cujas superfícies são duras por conta da característica dos materiais.

2) Clima sempre agradável

Diferentemente da cerâmica e do porcelanato, considerados pisos “frios”, o vinílico proporciona conforto térmico ao oferecer um caminhar agradável seja qual for a estação do ano, além de colaborar com a manutenção da temperatura ideal nos cômodos.

–

3) Segurança na queda

A queda é o acidente doméstico mais comum e gera uma preocupação adicional quando se trata de idosos e crianças. Por causar menos danos em quedas que a cerâmica e o laminado, o vinílico é indicado, inclusive, para superfícies esportivas de alta performance.

4) Manutenção sem dor de cabeça

Não é necessário aplicar nenhum produto específico para manter a superfície sempre com cara de piso novo. Basta seguir as orientações de limpeza e sempre instalar um piso, seja qual for o tipo, compatível com o local de uso.

5) Higiene em dia

Ao contrário dos laminados, os pisos vinílicos colados podem ser lavados e não acumulam sujeiras nas juntas como a cerâmica. Poupe água: um pano umedecido em solução de água e detergente neutro dá conta do recado.

–

6) Chega de toque-toque

O vinílico absorve consideravelmente o som causado pelo impacto, eliminando o inconveniente toque-toque dos passos, comum em superfícies como o laminado. A excelente acústica influi diretamente no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas.

7) Ao sabor da criatividade

Designs, texturas, cores… O vinílico oferece grande variedade de soluções e acabamentos para paginar com criatividade. A facilidade de corte e os formatos geométricos garantem melhor aproveitamento de material.

8) Instalação rápida e limpa

Seja ao construir ou reformar, cada dia de obra é valioso, pois atrasos inflam o orçamento. Por que não agilizar? O vinílico instalado por profissionais capacitados permite ocupar o espaço mais rápido que a cerâmica, além de gerar menos poeira e sujeira.

–

Sobre a Tarkett

Com 135 anos de história, a Tarkett é líder mundial em soluções inovadoras para pisos e superfícies desportivas, com vendas líquidas de mais de € 2,8 bilhões em 2018. Oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo vinílico, linóleo, carpetes, borracha, madeira, laminados, grama sintética e pistas de corrida, o Grupo atende a clientes em mais de 100 países em todo o mundo. Com 13.000 colaboradores e 36 unidades industriais, a Tarkett vende diariamente 1.3 milhões de metros quadrados de pisos para hospitais, escolas, residências, hotéis, escritórios, lojas e campos desportivos.

–

