7 apps de decoração que ajudam a planejar uma cara nova para sua casa

Desenhar um projeto de decoração no papel é muito romântico, mas pouco prático; usar os programas técnicos desenvolvidos para esse fim é maravilhoso, mas nem todo mundo domina essas ferramentas. No meio do caminho, para nossa alegria, estão os apps que ajudam a planejar no smartphone uma cara nova para o lar, doce lar, seja em uma planta geral da casa ou para ambientes específicos.

Há, também, aplicativos que calculam de quanto material você precisará e sugerem combinações de cores bacanas. Tem até app de inspiração, perfeito para quem curte passar horas xeretando fotos de decoração no Pinterest.

Selecionamos sete apps de decoração para facilitar sua vida. A partir deles, você pode tanto colocar a mão na massa quanto ter referências para mostrar para uma decoradora que vá executar o projeto em sua casa.

HomeStyler Interior Designs 3D

Basta uma foto do ambiente a ser decorado. Sobre ela, você pode aplicar modelos tridimensionais oferecidos pelo app e já ter uma ideia de como o cômodo ficará. Móveis, tapetes, luminárias e até revestimentos de piso e de parede estão disponíveis.

Magic Plan

Este app tira as medidas dos cômodos e monta uma planta virtual com base apenas em fotos. A partir daí, você consegue planejar melhor a compra de móveis e acessórios que caibam bem em cada ambiente.

Color Smart

Os principais atrativos do app são as indicações de combinações de cores, aplicações de dezenas de tons onde você quiser dentro da foto do seu ambiente e, principalmente, o cálculo da quantidade de tinta necessária para pintar cada espaço (você só precisa fornecer as medidas das paredes manualmente).

Emolduras

Quer pendurar fotos suas nas paredes de casa, mas não sabe bem que molduras usar? Este é o app perfeito para facilitar sua missão! Você escolhe a moldura virtual para qualquer foto que tiver no celular e ainda pode inserir o quadro montado no ambiente (que também deve ter sido fotografado por você), para ter uma ideia de como será o resultado final.

Home Design 3D

Do piso às portas, passando pelos revestimentos e, é claro, pelos móveis, você pode projetar uma casa inteirinha. Uma função bem legal do app é a possibilidade de compartilhar os projetos, a partir dele mesmo, por email, Dropbox e OneDrive – nem precisa salvar a imagem no celular para só depois enviar. Isso facilita bastante a vida!

Interior Design

Este é um app de inspiração: são centenas de fotos de ambientes dos mais variados, com decorações em todos os estilos que você puder imaginar. Se você é do tipo que é capaz de passar horas olhando fotos de decoração no Pinterest, vai adorar este aplicativo.

Calculadora de piso: planeje pisos e revestimentos

Na hora de trocar o piso ou os revestimentos das paredes, não é legal faltar material – e se você não encontrar mais peças iguais às que estão sendo usadas na reforma? – nem sobrar demais – desperdício, não! Por isso, contar com este app que calcula a necessidade real, já contando inclusive com o espaço do rejunte, é uma maravilha!