6 banheiros com box sem porta para te inspirar

Um dos maiores desafios na hora de decorar uma casa é definir os pormenores de cada ambiente. No banheiro, a lista de pequenos detalhes contempla: revestimentos, louças e metais e até o box do chuveiro. Neste último quesito, uma tendência pode ser encontrada nos projetos mais recentes: o box sem porta. Nesses casos, uma meia parede de vidro é instalada na frente do chuveiro, para evitar a evasão da água no ambiente, enquanto o restante da área molhada segue sem box. Selecionamos seis projetos que apostaram no detalhe com muito charme. Inspire-se e, quem sabe, leve a ideia para a sua casa!

Nesse projeto assinado pela designer de interiores Cacau Ribeiro, os moradores pediram por um lar despojado e prático. Para transmitir essa simplicidade no banheiro, a profissional apostou na meia parede. E o charme fica por conta da banheira. Curtiu o resultado?

Para seu ambiente na Casa Cor, a arquiteta Paola Ribeiro dispensou as portas do box. A ideia foi tornar o espaço mais harmônico e aproveitar melhor a entrada de luz natural. “Para delimitar um pouco mais os espaços, trazendo um pouco mais de privacidade, apostei no uso de divisórias”, explica.

A arquiteta Patrícia Martinez assina este banheiro, que faz parte da suíte máster de seu projeto. Com ares minimalistas, o ambiente ganhou porcelanato com visual de granilite e duas bancadas com área de maquiagem. Além, é claro, das divisórias para a cabine da bacia e do chuveiro, separados, mas sem portas!

O banheiro da suíte máster da casa do arquiteto Otto Felix, também dispensou as portas do box do chuveiro. O amplo espaço com ripas de cumaru, paredes de limestone e fundo de granito rústico, surge quase como em uma moldura. Incrível!

Com ares de spa, o banheiro com o piso de deck na área do box e ofurô, assinado pela arquiteta Si Saccab, combina a madeira com os revestimentos em tons de cinza. A dispensa do box trouxe espaço para a banheira e para os degraus que servem de apoio no dia a dia.

Para finalizar nossa seleção, o banheiro do Niyama Private Islands, resort de luxo cinco estrelas nas Maldivas. Ali, o espaço foi desenhado para integrar-se totalmente à natureza. O box ao ar livre e sem portas é de arrancar suspiros. Os hóspedes caminham por degraus de pedra e um minilago até chegar ao chuveiro ladeado por painéis de madeira, coberto por azulejos brilhantes que refletem a luz do sol, e cercado por uma folhagem exuberante.