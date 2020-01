5 flores de sombra e meia-sombra para ter dentro de casa e do apê

Apartamentos com janelas pequenas e sem a orientação solar adequada, casas cercadas por prédios – e, portanto, com pouca entrada de luz solar – e sequências de dias nublados típicas das estações mais frias são os principais motivos que levam muitas pessoas a desistirem de ter flores em casa. Afinal, o mais comum é acreditar que flores precisam de luz plena do sol para desabrochar.

Miga, temos uma coisa boa para contar: há várias flores que não têm necessidade de sol para dar as caras e ficam lindas mesmo é com sombra ou com meia-sombra. “Não é só uma questão de não precisar: algumas simplesmente não toleram sol ou vento devido às pétalas delicadas e à própria estrutura da flor e podem morrer se forem expostas diretamente ao sol”, afirma a paisagista Carol Nunes.

Com a ajuda de Carol e também de Ana Maria Moraes (decoradora especializada em plantas) e de Luis Fernando Pinheiro (paisagista e jardinista), trazemos aqui uma lista de cinco flores de sombra e de meia-sombra para seu lar abrigar natureza colorida mesmo sendo pouco ensolarado.

Begônia

É uma flor delicada que precisa ser protegida do sol, do vento e da água. Trocando em miúdos, coloque-a em um lugar à sombra, em que não vente e não haja risco de respingos de chuva. E tome cuidado ao regá-la, para não deixar água cair nas pétalas.

Apesar de ser pouco exigente quanto às condições climáticas, a begônia tem um pulo do gato: ela precisa de nutrientes nas raízes, senão morre fraquinha. Por isso, sua terra deve ser um substrato turbinado (facilmente encontrado em qualquer floricultura).

Beijinho

É uma das flores mais sem frescura do Brasil – daí o apelido “maria-sem-vergonha” –, que se dá bem com luz direta, sombra ou meia-sombra. Sua única exigência, assim como a begônia, é por uma terra com nutrientes. Aqui também é preciso investir em substrato.

Lírio da paz

Além de as flores serem delicadas, suas folhas são muito finas. “O lírio da paz pode ficar totalmente queimado em menos de uma semana de exposição ao sol. É uma das plantas que mais precisam de sombra”, diz Ana Maria.

Orquídea borboleta

Ela se desenvolve melhor à sombra. Sombra mesmo, não meia-sombra. Uma boa ideia é acomodá-la em uma planta maior que a proteja da incidência solar. “Se não tiver uma planta grande para fazer esse papel de protetora, a melhor alternativa é adquirir um pedaço de tronco ou de lenha e simular a situação da natureza. Fica um arranjo bem bonito, rústico e que combina com qualquer decoração”, observa Ana Maria.

Violeta

Não é à toa que os vasinhos de violetas são clássicos nas casas de quase todas as famílias: suas flores, lindinhas que só elas, se dão bem em ambientes fechados e sombrios – ou seja, o vaso pode ser colocado em qualquer cantinho e tudo bem.

Uma atenção extra que a violeta demanda é quanto à rega, que não pode ser excessiva (ela apodrece e morre) nem espaçada demais (ela resseca e… bem, morre). A melhor maneira de saber se ela precisa ser hidratada é colocando a mão na terra: se ela estiver com a camada externa soltinha (= seca), é hora de regar; se estiver compacta (= úmida), pode esperar mais um pouquinho.