Na hora de pensar na decoração do seu quarto, a iluminação adequada para o ambiente é essencial para deixar o seu cantinho aconchegante. Mas não é só a parte de decidir qual lâmpada usar que importa!

Se você procura mais de estilo para deixar o seu quarto com a sua cara, é preciso também escolher qual luminária combina com você e com a resto da decoração da casa.

Veja abaixo algumas opções de luminárias pendentes para cabeceira e teto: