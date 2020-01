A tão esperada temporada final de Game of Thrones estreia domingo (14) e você precisa de um canto muito especial para se acomodar e assistir com todo o conforto do mundo, certo?

Pensando nisso, fizemos uma seleção de 30 poltronas lindas e aconchegantes – beeeeeem mais fofinhas que o trono de ferro – para você sentar e só sair de lá suspirando.

Tem para todos os estilos, gostos e bolsos. Confira: