100 anos de Bauhaus: a escola que mudou a arte, a arquitetura e o design

Tudo começou com uma escola alemã de artes no início do século XX, a Bauhaus, fundada por Walter Gropius, com a ideia de unir tudo o que se referia à arte em um mesmo lugar. O resultado foi um movimento de arte moderna importantíssimo para a arquitetura e o design.

Entre as principais propostas estavam o design minimalista, produção rápida e de baixo custo, formas simples, moradias sociais e ideias para uma sociedade melhor.

A triste história é que, em 1930, os nazistas encerraram a Bauhaus e professores e alunos foram perseguidos. Até houve uma tentativa de reabertura, mas sem sucesso. Bem, o importante é que os ideais da Bauhaus já estavam disseminado pelo mundo.

Na arquitetura e no design, o movimento tinha como característica unir todo tipo de arte, usar materiais pré-fabricados, valorização das linhas retas, volumes mais simples, paredes mais lisas, muito branco, terraços nas coberturas, janelas amplas e fachadas de vidro, menos compartimentação interna. Muitas das ideias que pautam projetos bem contemporâneos.

É do arquiteto Van der Rohe, último diretor da escola, a frase que marca o movimento: “Menos é mais”.