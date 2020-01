10 quartos de princesa mais atuais e possíveis

Junte uma cabeceira fofinha com capitonês ou uma de ferro toda trabalhada, um belo dossel, um tapetão e temos um verdadeiro quarto de princesa. Mas as antigas versões mais pesadas e escuras estão dando lugar a uma decoração leve, com cores mais suaves e modernas. Quer ver?

1. Doce e mais atual

O projeto das arquitetas Claudia Pimenta e Patricia Franco combina cabeceira com capitônes do piso ao teto, tapete no piso elevado da cama, dossel e cortina brancos com detalhes em rosa e modernos móveis de apoio. O espelho traz mais leveza ao conjunto.

Projeto Claudia Pimenta e Patricia Franco

2. Princesa moderna

A cama de ferro com acabamento ouro velho da Dom Mascate faz uma bela parceria com o lustre provençal e o jogo de cama com detalhes que remetem à realeza. Em contrapartida, a parede tem revestimento de cimento queimado, dando um tom mais contemporâneo.

3. Ultraclean

Neste quarto, o branco é quebrado apenas pela cúpula rosa do abajur, a almofada e a rosa do piso. Destaque para o conjunto de cabeceira e criado-mudo provençal.

4. Dossel cromado

A cama é a protagonista com sua estrutura de metal cromado, cabeceira estofada e dossel. Aqui, os pendentes, o espelho trabalhado, os móveis espelhados e os tecidos contribuem para compor o clima de quarto de princesa.

5. Com tons mais sóbrios

Para quem não abre mão do clima mais sóbrio, este quarto mescla ferro, madeira, tecidos mais escuros e papel de parede adamascado. O lustre provençal e o dossel reforçam o estilo.

6. Simples assim

Não é preciso muito para conquistar uma decoração de princesa. Aqui, a cama básica ganhou um enxoval de encher os olhos, as laterais receberam lustres provençais e um criado-mudo espelhado. Pronto!

7. Foco no dourado

A base é toda neutra, mas o dourado vem com tudo no lustre, cadeira, cortina e nas molduras. A cabeceira tem o característico capitonê, mas em versão diferenciada: duas faixas de ponta a ponta na parede com espelho no meio.

8. Décor equilibrado

A palhinha trançada da cabeceira e da cadeira trazem o clima antiguinho para a decoração, a cômoda com gavetas de frente trabalhada e o abajur com cúpula de rosas dão o tom provençal. O espelho dourado faz mais peso na decoração marcada pelos tons delicados.

9. Itens marcantes

Algumas peças bem características dão o tom provençal: a cama de madeira toda trabalhada, o banco aveludado com tachinhas, os abajures com base orgânica e o lustre com braços e lâmpadas-vela.

10. Um sonho de quarto

O mix de peças mais antigas com os acessórios moderninhos (repare no cordão luminoso de bolinhas) deixou o quarto lindo e mais atual. A madeira dá aquela aquecida na decoração.