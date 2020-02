Vendedora organizada, lucro alto

Dicas para aumentar seus lucros com vendas

Foto: Getty Images

Se está pensando em revender cosméticos, bijuterias, lingerie ou qualquer artigo como autônoma, saiba que para se dar bem é preciso planejamento!

Trabalhar como vendedora porta-a-porta tem lá suas vantagens, como fazer o próprio horário e não precisar obedecer a nenhum chefe. Por outro lado, exige da profissional muita organização com as finanças porque, diferentemente de quem recebe salário, os ganhos variam muito a cada mês e não existe 13º nem férias. Sem contar o fato de precisar reservar uma parte do dinheiro para pagar a empresa fornecedora.

Nivelando por baixo

Para não se enrolar com a grana, levante os ganhos no pior mês do ano para vendas. Procure ajustar seu orçamento de maneira que as despesas mensais sejam inferiores a essa entrada de dinheiro. Assim, o que exceder, você pode poupar. Se acontecer de a situação apertar no futuro, a poupança a aliviará.

”Para manter minha casa não faço dívidas. Prefiro juntar o dinheiro e pagar à vista. Quanto aos produtos com que trabalho, anoto num caderno tudo o que pego com o fornecedor e também o que vendo para não me perder”, conta Ady de Araújo, revendedora da Pierre Alexander, de São Paulo.

Finanças em ordem

Para o economista José Pio Martins, de Curitiba, PR, Ady está certa. ”Recomendo organizar a vida financeira de maneira rigorosa, mantendo registros de compras, vendas, margens de ganho e despesas. Enfim, montar orçamento, fazer balanço e planejar”, diz Martins.

Uma última dica? Faça estoque pequeno. Isso evita temidos encalhes e garante o faturamento!