Vagas para mulheres em profissões tradicionalmente masculinas

Ramos da engenharia e tecnologia da informação estão precisando de profissionais

Foto: Reprodução

Profissões tradicionalmente masculinas, como a engenharia e a tecnologia da informação, têm vagas sobrando. E esse mercado está à procura de um toque feminino. Segundo informações da edição 46 da GLOSS, as mulheres têm duas características que são essenciais para quem trabalha com tecnologia da informação e engenharia: alto grau de concentração e atenção aos detalhes. “As mulheres também lidam melhor com as relações interpessoais e sabem gerenciar conflitos, capacidade que às vezes faltam aos profissionais dessas áreas”, explica a consultora de recursos humanos Jacqueline Resch.

Perninhas ao alto

GLOSS de julho ensina você a prevenir e tratar as varizes

Foto: Reprodução

Você sabia que ao menos um terço das brasileiras tem varizes? Pesquisas comprovam que o uso de anticoncepcionais e o sedentarismo fazem com que elas surjam cada vez mais cedo. A boa notícia: é possível evitar que elas cresçam e apareçam. Veja como:

· Faça exercícios físicos de baixo impacto, como caminhada e hidroginástica;

· Na musculação, use cargas de pouco peso e dê ênfase às repetições;

· Não fique muito tempo parada na mesma posição, seja em pé ou sentada;

· Mantenha o peso. Engordar subitamente favorece o aparecimento de varizes;

· Cuidado: sol em excesso faz mal para a pele e acentua as varizes.



Fernanda e o sexo

Fernanda Lima só gosta de falar sobre sexo na TV

Foto: Reprodução

A apresentadora Fernanda Lima, capa da revista GLOSS de julho, é superacanhada. E foi exatamente por causa disto que ela se deu tão bem falando de sexo em seu programa Amor e Sexo. Parece estranho? Parece, mas tem uma lógica. “A timidez virou o meu trunfo. Como eu não era uma especialista no assunto, fui de coração aberto, com espírito de aprendiz, e isso acabou deixando tudo mais leve”, explica a apresentadora. Deu tão certo que nem passou pela nossa cabeça que esta timidez existisse, não é mesmo?