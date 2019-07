Teste: o quanto o seu trabalho te estressa?

Você sabia que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de estressados no mundo? Só perde para o Japão. E que a palavra estresse é usada pelos engenheiros para saber quanto uma ponte, por exemplo, suporta de peso? Então, conta pra gente, quanto você está suportando?

Resultados

Até 9 pontos: Sinal verde! Você está lidando bem com as suas demandas, seja por não se sentir muito exigido no momento ou por possuir técnicas eficientes para lidar com o stress.

De 10 a 15: Sinal amarelo! Transforme suas dificuldades em desafios e planeje manter um estilo de vida saudável. Mude o que puder na sua rotina e organize-se para lidar com situações que não tem controle para mudar.

Acime de 15: Sinal vermelho! Você está permitindo que as pressões prejudiquem sua qualidade de vida. Preste mais atenção no seu dia a dia e organize-se para enfrentar as situações sem prejuízos a sua saúde. A orientação de um profissional pode ser importante.

Fontes: Ana Maria Rossi, Phd, presidente da International Stress Management Association no Brasil (ISMA_BR) e co-presidente na Divisão de Saúde Ocupacional da Associação Mundial de Psiquiatria (WPA).

+ Leia mais: ‘Síndrome de burnout’ entra na lista oficial de doenças da OMS

+ Burnout: como saber se você está sofrendo da síndrome?