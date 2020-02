Termina hoje prazo para concorrer a vagas gratuitas em cursos técnicos pelo Sisutec

Cursos técnicos prometem inserção rápida no mercado de trabalho

Foto: Getty Images

Termina hoje, às 23h59, o prazo para se inscrever no Sisutec, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O sistema, do Ministério da Educação, seleciona candidatos para vagas gratuitas em cursos técnicos no país todo. Até a manhã desta segunda-feira, o Sisutec já havia recebido 586.395 inscrições de 305.230 candidatos – cada um pode fazer até duas opções de curso.

Para concorrer a uma das 239.792 vagas em 117 cursos oferecidas por 561 instituições de ensino públicas e privadas, basta ter concluído o Ensino Médio e participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota maior que zero na prova de redação. O sistema reserva 80% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas ou de escolas privadas com bolsa integral. No caso dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia e das escolas técnicas vinculadas a universidades federais, há reserva do percentual de vagas para pretos, pardos e indígenas correspondente à presença destas populações em cada estado.

O Sisutec realiza dois processos seletivos por ano – um no início do primeiro semestre e outro no início do segundo semestre. As inscrições são feitas no site do sistema, sem cobrança de taxa de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 14 de agosto e os candidatos convocados devem fazer a matrícula entre os dias 15 e 16 de agosto.