Tem bebê a caminho? Planeje-se!

Foto: Getty Images

O exame de gravidez deu positivo e, se os pais não programaram a visita da cegonha, agora têm de planejar o orçamento à força – ao mesmo tempo em que comemoram a notícia, é claro! Tudo porque a chegada de um baby na família envolve gastos e mais gastos. Quer ver só?

O enxoval, a mobília do quarto, as primeiras roupinhas e o próprio guarda-roupa da mamãe são as despesas mais significativas. Isso presumindo que a mãe vá recorrer ao sistema público (SUS) ou tenha um plano de saúde que cubra todos os custos dos exames, das consultas (pré e pós-nascimento) e do próprio parto. Nessas horas, em vez de bater o desespero pensando em como arcar com tudo, a saída é procurar maneiras de não esvaziar a carteira.

Assim que contar a novidade para a família, recrute quem já foi mãe para separar as roupas usadas pelos filhos mais velhos e que estão encostadas no guarda-roupa. Essa prática é muito eficaz porque, nos primeiros meses de vida, os bebês crescem muito rápido, perdendo macacões, sapatinhos e afins em curtíssimo tempo. Arrecadando uma boa quantidade de peças, você terá despesas apenas com uma ou outra roupinha caprichada.

Caso o bebê não seja o primogênito, o berço, a cômoda, os armários e a própria decoração do quarto também podem ser reaproveitados. Se as estruturas não estiverem com cara de novas (ou você quiser mudar o visual), use a criatividade e reforme-as. Aproveite que o efeito envelhecido da pátina está em alta para quartos infantis e faça você mesma a repaginação. Bastam algumas demãos de tinta e o acabamento pode ser feito até com palha de aço.

A mesma idéia funciona para o carrinho, o andador e a cadeirona. Aliás, costuma ser questão de tempo até aparecer uma boa alma oferecendo o aparato.Se isso não acontecer, busque em lojas de usados. Há sempre bons equipamentos deixados ali por gente que não vai mais precisar deles. Já comprou pela internet? No site www.mercadolivre.com.br há boas pedidas de seminovos. Um carrinho com sombreiro, em ótimo estado de conservação, pode ser encontrado por cerca de R$ 75, enquanto um novinho em folha não sai por menos que o dobro do preço.

Bebê é sinônimo de fraldas. Muitas fraldas. Assim que a gravidez for confirmada, comece a preparar o estoque de descartáveis – ou de pano, como você preferir. Para se ter idéia do consumo, até o segundo mês, o bebê tem de ser trocado, no máximo, a cada três horas, o que significa oito fraldas por dia ou 240 por mês. Levando-se em conta que cada pacote com 10 fraldas custa em torno de R$ 5, todo mês serão cerca de R$ 120 gastos apenas com isso. No caso das feitas de pano, é bom ter no mínimo 30 fraldas. E a consciência de que, apesar da economia, o trabalho será redobrado. Ah! A partir do terceiro mês, as trocas giram em torno de cinco, reduzindo um pouquiiinho os gastos – e o lava-lava.

Chá de bebê é economia no bolso

Prática comum às vésperas do nascimento, o encontro da mulherada no tradicional ”chá de bebê” pode ser traduzido em menos gastos para a futura mãe. A brincadeira costuma sair barata para a gestante, que pode arcar com as despesas da festinha ou pedir à cada convidada que traga um prato ou uma bebida – além dos tradicionais presentinhos, extremamente necessários para o dia-a-dia do bebê.

Acrescente na lista de pedidos:

. Pacotes de algodão de bolinhas e vidros de xampu e talco

. Caixas de cotonetes, fita crepe e potes de lenços umedecidos

. Pacotes de fraldas descartáveis (tamanhos RN, P, M e G) à vontade

. Sabonetes neutros, saboneteira, 1 mosquiteiro e lixeirinha

. Escova de cabelo, pente e óleo para bebê

. 3 chupetas, 3 mamadeiras, 4 babadores e 3 cueiros

. 3 bodies de manga comprida e 3 de manga curta

. 3 calças com pé, 3 sem pé, 2 conjuntos de pagão e 4 pares de meias

. 3 macacões de manga comprida, 3 de manga curta e 3 de tricô

. 3 casaquinhos de tricô e 3 camisetinhas

. 2 cobertores, 1 manta de lã e 1 de piquê

. 3 conjuntos de lençóis para berço e 2 para o carrinho

. Protetor de berço, banheira, termômetro e brinquedinhos

. 2 mordedores de borracha e 1 chocalho

. 3 toalhas-fralda e 3 toalhas de banho