Rumo ao emprego dos sonhos

Você já sabe onde quer chegar. É hora de agir!

Foto: Dreamstime

A melhor época para procurar emprego é no início do ano. Nos meses de janeiro, fevereiro e março o mercado de trabalho costuma ter um boom de ofertas de vagas, segundo a consultora de RH Camila Mariano, da Catho Online, um dos maiores sites de recrutamento do país.

“Nesse período, as empresas já fizeram um planejamento para o ano que se inicia e, com isso, crescem as oportunidades de trabalho”, diz Camila.

Independente disso, se você deseja um emprego ou pretende ser promovida na empresa em que já trabalha, este é o seu momento! Organize-se, escreva um bom currículo, cadastre-o em diversos sites de recrutamento e comece a fazer contatos.