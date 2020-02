Receita Federal libera consulta ao lote de restituição do Imposto de Renda

No dia 17 de junho, quase dois milhões de contribuintes vão receber a restituição do Imposto de Renda

Foto: Getty Images

A Receita Federal vai liberar o maior lote de restituição do Imposto de Renda da sua história. Serão 2,8 bilhões de reais, sendo 2,71 bilhões referentes ao primeiro lote de 2013 e o restante para pagar lotes residuais dos últimos cinco anos.

Desde o dia 10, é possível consultar os lotes no site da Receita ou no Receitafone (número 146). Na segunda-feira, 17 de junho, 1.996.333 contribuintes vão receber as restituições por depósito bancário. Conforme previsto em lei, terão prioridade 1.736.949 pessoas com mais de 60 anos ou portadores de deficiência, que receberão 2,2 bilhões do total liberado. Os valores devolvidos serão corrigidos em 1,6% devido à taxa Selic referente a maio e junho.

Este ano, a Receita recebeu 26 milhões de declarações de imposto de renda dentro do prazo, que terminou no dia 30 de abril. Declararam os contribuintes que receberam mais do que R$ 24.556,65 em 2012 em rendimentos tributáveis, como salário, aposentadoria ou aluguéis, ou que tinham bens em seu nome com valor somado superior a R$ 300 mil.