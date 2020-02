Quanto custa ter um carro? Fique de olho nos gastos

Para manter o carro, você gasta por ano entre um quinto e um terço do valor de compra dele

Foto: Getty Images

Antes de comprar um carro, saiba quanto você vai gastar com…

Impostos e taxas

. IPVA = 2,5% a 4% do valor do carro.

. Licenciamento = cerca de R$ 58 (o preço varia de acordo com o estado de registro do carro).

. Inspeção veicular = R$ 61,98 (a taxa só é obrigatória em SP).

. Seguro obrigatório (DPVAT) = R$ 101,16 em todo o país.

Despesas variáveis

. Combustível (faça a conta compatível à quilometragem média que você rodará ao mês).

. Manutenção.

. Pneus.

. Eventuais multas.

. Imprevistos.

. Estacionamento, zona azul e pedágio.

. Lavagem.

. Troca de óleo.

Dicas para diminuir os gastos com seu carro

. Visite todas as concessionárias, faça as contas e só depois escolha.

. Veja o preço do combustível antes de se decidir por um motor a álcool ou gasolina.

. Consulte sites de reclamação, fóruns e redes sociais para ver opiniões de usuários do carro.

. Vai andar muito com o carro? Considere optar por um motor mais fraco, que é mais econômico.

. Cote o seguro do veículo com várias seguradoras para comparar preços.

. Faça o mesmo com as revisões – consulte os preços em vários lugares.

. Se for financiar, dê a maior entrada possível e negocie a taxa de juros.

. Nunca comprometa mais que 30% do salário líquido com o financiamento.

Fonte: Alexandre Lignos, economista.

* Preços e dados pesquisados em janeiro de 2010.