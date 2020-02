Profissões que vão bombar em 2011

O salário inicial de quem trabalhar com petróleo e gás pode chegar a R$ 3.159

Foto: Dreamstime

1. Marketing

Por que vale investir?

Há muitas vagas, principalmente por causa do crescimento do mercado em todas as regiões do país. ”Indústrias têxteis, tecnológicas e agropecuárias oferecem boas oportunidades”, diz Bráulio Candian, da Sampling, especializada em cursos de capacitação.

O que faz o profissional

Atua em processos para aumentar as vendas de empresas. Também cria estratégias para que a marca seja reconhecida e fature.

O que cursar

Técnico em gestão de marketing e superior em marketing.

Salários iniciais

R$ 931 (auxiliar) e R$ 1.334 (assistente).

2. Turismo e Hotelaria

Por que vale investir?

Eventos como a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016, deverão trazer investimentos na área, que precisará de muitos profissionais qualificados.

O que faz o profissional

Atua no desenvolvimento e operação de hotéis, na expansão de aeroportos e em todo o tipo de prestação de serviço que seja voltado ao turismo brasileiro.

O que cursar

Técnico em hotelaria e superior em hotelaria e turismo. Estudar inglês também é importante.

Salários iniciais

R$ 850 (auxiliar) e R$ 1.134 (assistente de agência de turismo).

3. Farmácia

Por que vale investir?

”A procura por medicamentos alternativos tornou essa área promissora”, diz Carina Gurgel, farmacêutica e dona da Naturativa.

O que faz o profissional

Atua tanto no controle quanto no estudo e elaboração de medicamentos, cosméticos e produtos. Segundo a Febrafarma (Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica), o Brasil tem 370 empresas do ramo com 50 mil trabalhadores!

O que cursar

Superior em ciências farmacêuticas e ciências químicas.

Salários iniciais

R$ 975 (auxiliar) e R$ 1.084 (assistente).

4. Tecnologia da informação e telecomunicação

Por que vale investir?

A tecnologia de informação estará presente nos sistemas de boa parte das grandes empresas no país. Já as telecomunicações comemoram a expansão rápida da telefonia fixa e móvel no Brasil.

O que faz o profissional

Elabora e ajuda a manter sistemas e programas de informação, cria aplicativos para celulares e outros dispositivos móveis, como tablets (aparelho portátil que serve de computador).

O que cursar

Engenharia da computação e técnico em análise de telecomunicações.

Salários iniciais

R$ 765 (auxiliar) e R$ 1.164 (assistente).

5. Meio ambiente

Por que vale investir?

A preocupação com os recursos naturais tem crescido muito nas últimas décadas. Por causa disso, as empresas precisam criar soluções sustentáveis para desenvolver produtos.

O que faz o profissional

Atua na fabricação de produtos com uso de matérias-primas que não prejudicam o meio ambiente.

O que cursar

Técnico e tecnólogo ambiental, técnico em engenharia ambiental, agronomia, engenharia ambiental e até direito (para se especializar em direito ambiental).

Salários iniciais

R$ 1.175 (auxiliar ) e R$ 1.896 (assistente).

6. Biotecnologia

Por que vale investir?

Os brasileiros idosos hoje somam mais de 19 milhões de pessoas. E essa expectativa de vida só tende a aumentar. Cabe à biotecnologia criar novas tecnologias e processos para o desenvolvimento de produtos medicinais, farmacêuticos e outros, que estimulem avanços na área da saúde.

O que faz o profissional

Deve atuar em áreas que envolvam química e biologia.

O que cursar

Tecnologia em bioprocessos, engenharia química e biotecnologia.

Salários iniciais

R$ 1.307 (técnico em biologia) e R$ 1.499 (técnico em laboratórios).

7. Petróleo e Gás

Por que vale investir?

Com a descoberta de petróleo na camada pré-sal, mais investimentos serão destinados para a área. Há vagas sobrando. ”Crescem as pesquisas sobre o pré-sal, cresce a urgência por mais profissionais”, diz Samuel Pinheiro, diretor da Petrocenter.

O que faz o profissional

É responsável pelo apoio e gerenciamento de empresas ligadas ao setor de petróleo.

O que cursar

Técnico operador em petróleo e gás, em mecânica, em soldagem e engenharia civil.

Salários iniciais

R$ 2.102 (auxiliar de sonda). e R$ 3.159 (técnico de produção de petróleo).

8. Arquitetura e urbanismo

Por que vale investir?

”A infraestrutura no Brasil deverá receber muitos investimentos na Copa e nas Olimpíadas”, diz o arquiteto Ivan Campos.

O que faz o profissional

”Idealiza e propõe soluções para novas formas de cidade”, analisa Ivan. O que cursar Engenharia civil, arquitetura e urbanismo.

Salários iniciais

R$ 1.005 (auxiliar) e R$ 1.560 (assistente).

Fonte: Fabricio Valverde (World Study); Marcelo Botelho (Veus Technology); José Luiz Rauter (Wisewood); Juliana Pires (Rede D’pil).

Pesquisa salarial e de Benefícios da Catho Online referente a janeiro de 2011.