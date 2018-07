Estas são as profissões que estão em baixa no Brasil

O desemprego, infelizmente, não é novidade para grande parte dos cidadãos brasileiros. 64 milhões de pessoas estão sem trabalhar no Brasil. Segundo levantamentos do IBGE, a taxa no primeiro trimestre atingiu 12,7%.

Os motivos são vários: desde redução de custos até a inclusão de novas tecnologias, que reduzem mão de obra braçal. Os mais impactados são os profissionais das áreas de Marketing e Engenharia Civil.

Além disso, a Operação Lava Jato também afetou os projetos grandes de infraestrutura. Desde 2015, as principais empreiteiras do setor perderam R$ 55 bilhões em faturamento, levando a cortes de custo e redução de funcionários.

Porém, há muitas outras áreas que foram afetadas pelo desemprego. Confira quais são, de acordo com um levantamento realizado exclusivamente pela EXAME e as consultorias Talenses, Stato, Produtive e Hays:

Advogado corporativo

Função: Especialista em relações trabalhistas, licitações e contratos

Por que está em baixa: A função está sendo substituída por empresas especialistas nesses assuntos

Profissional do segmento financeiro

Função: Profissionais de todas as áreas de bancos (RH, Marketing e Finanças)

Por que está em baixa: Por conta de fusões e aquisições e do investimento constante em tecnologia e digitalização dos processos

Profissional de agência bancária

O que faz: Interação com público e prestação de serviços dentro de agências bancárias físicas (caixas, suportes, gerentes de agência, etc.)

Por que está em baixa: Atualmente grande parte do serviço pode ser feito por aplicativos

Profissional de Marketing

O que faz: Trabalha com ações voltadas à prospecção de produtos, serviços e clientes

Por que está em baixa: O mercado tem pedido por profissionais de marketing, mas que também exerçam funções de vendas

Gerente de marketing em empresas B2C e B2B

O que faz: Planeja e gerencia as atividades relacionadas a marketing e comunicação

Por que está em baixa: As empresas têm terceirizado algumas dessas atividades ou passando as atribuições para a área comercial

Liderança em Compras

O que faz: Gestão de compradores

Por que está em baixa: Hoje, essa função migrou para Supply Chain ou Manufatura. Segundo a Produtive, o máximo que o mercado pede é o especialista em Compras na posição de Comprador

Gestão de Trade

O que faz: Cuida do produto nos Pontos de Vendas e analisa os indicadores de saída dos produtos

Por que está em baixa: O mercado ainda demanda a posição de especialista, segundo a Produtive, mas a gestão foi migrada para o Head de Marketing

Gestão de Pricing

O que faz: Levantamento da composição do produto e como lucrar com ele

Por que está em baixa: A posição agora é acompanhada pela área comercial ou de operações

Engenheiro Civil

O que faz: Gestão geral de obras

Por que está em baixa: Nenhum projeto de infraestrutura está sendo aprovado, todas as obras principalmente ligadas ao governo estão paradas

Engenheiro Naval

O que faz: Projeta e coordena a produção de embarcações e construção de plataformas marítimas e tubulações para petróleo. Também gerencia as operações marítimas

Por que está em baixa: O alto custo de obras de infraestrutura afetou a área que atua muito com projetos governamentais

Gerente Industrial

O que faz: Gestão geral de fábricas

Por que está em baixa: O setor industrial também foi muito afetado pela crise, principalmente o automotivo. A abertura de novas posições na área foi afetada

Relações Governamentais

O que faz: Planeja e controla informações geradas pelos diversos setores, para apoiar as empresas alcançar objetivos corporativos esperados

Por que está em baixa: A redução de custos afetou a área

Arquiteto

O que faz: Projeta e idealiza espaços como residências, prédios, praças e outros

Por que está em baixa: Redução de custos e falta de novos projetos

Coordenador de Projetos

O que faz: Desenvolve e implanta projetos de layout em obras, assessora projetos de reformas

Por que está em baixa: Ainda não ha um panorama exato, mas há um desequilíbrio entre a demanda do profissional e a oferta de projetos. O volume de posições é baixo e os salários caíram também

Planejamento Estratégico

O que faz: Orienta os negócios atuais e futuros. Também coordena produtos e serviços das empresas, com o objetivo de gerar lucratividade e crescimento

Por que está em baixa: O custo desse profissional é alto e a posição sofreu com a redução de custos

Gerente de Facilities

O que faz: Administra contratos terceirizados de serviços de portaria, segurança, limpeza e conservação, jardinagem e manutenção predial. Também acompanha custos e despesas previstos em contratos

Por que está em baixa: O cargo foi desmembrado para outras áreas, como TI, financeiro e administrativo

Diretor Comercial

O que é: Vendas de produtos com valores muito altos e ligados a infraestrutura, automotivo e grandes maquinários

Por que está em baixa: Com os baixos investimentos na área de infraestrutura no Brasil, as vendas relacionadas estão em queda constante

Gerente de Departamento Pessoal

O que faz: Cuida de todos os sistemas operacionais relacionados a pessoas dentro das empresas (folha de pagamento, ponto, benefícios, remuneração, etc.)

Por que está em baixa: Os processos de sua responsabilidade foram terceirizados. Quase todas as empresas hoje terceirizaram a folha de pagamento, por exemplo

Gerente de Comércio Exterior

O que faz: É o profissional responsável por gerenciar processos de importação e exportação de acordo com a política da empresa

Por que está em baixa: A área sofreu com a falta de investimento, receio com o futuro incerto da economia e pouco giro de negócios

Gerente de produção

O que faz: Responsável pelo gerenciamento de processos produtivos em empresas de manufatura

Por que está em baixa: Os investimentos estão baixos na indústria, o que faz com que as vagas sejam congeladas ou então transformadas em posições mais baixas, como coordenador, os níveis tem de salário também tem baixado

Analista de Infraestrutura

O que faz: Profissional que assessora os servidores e data center

Por que está em baixa: A infraestrutura física e tradicional está sendo substituída cada vez mais pela computação em nuvem

Especialista de RH em treinamento e desenvolvimento

O que faz: Planeja o programa de treinamento e desenvolvimento organizacional para colaboradores

Por que está em baixa: Devido à crise nos últimos anos e consequente descapitalização das empresas, a falta de investimento interno afetou a demanda pelo profissional

Especialista em M&A (dentro das empresas)

O que faz: Responsável por coordenar a operação de M&A dentro das empresas envolvidas no processo

Por que está em baixa: No geral, esses profissionais costumam ser requisitados apenas em empresas multinacionais, para intermediar o contato com a sede da companhia no exterior

Relações com investidores

O que faz: Faz a ponte da empresa com o mercado financeiro, seja para contatar investidores, bancos ou negociar M&As

Por que está em baixa: A área teve menor demanda em decorrência da crise econômica. A área se tornou mais enxuta ou foi absorvida por outras áreas

