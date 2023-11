Profissões em alta em 2024: Veja quais são e as habilidades mais exigidas

O fim de ano é aquele momento em que começamos a fazer um balanço para começar o próximo ciclo de uma forma melhor, especialmente quando falamos de um novo emprego. E, em 2024, as áreas de TI, Marketing e Finanças são as que se destacam como as profissões mais em alta, segundo o Guia Salarial da recrutadora Robert Half, lançado nesta terça-feira (7).

O estudo, que está em sua 15ª edição, apresenta as principais tendências de recrutamento, setores em alta, habilidades técnicas e comportamentais mais demandadas, algo que pode ajudar quem está procurando uma recolocação e pode se preparar melhor para a entrevista de emprego.

Áreas em destaque para 2024

Após a pandemia, o processo de recuperação do mercado se mantém em crescimento, e os executivos do mercado, segundo a pesquisa, estão otimistas em relação às contratações.

Para o ano que vem, as áreas de Engenharia, Finanças e Contabilidade, Jurídico, Mercado Financeiro, Recursos Humanos, Seguros, Tecnologia, Vendas e Marketing são as que estão de olho em profissionais capacitados.

De olho nas Soft Skills

Em uma onda crescente, as soft skills estão tomando conta dos critérios de avaliação dos recrutadores. O mercado corporativo tem exigido que os profissionais sejam capacitados tecnicamente, porém, as habilidades de se comunicar bem e se relacionar em grupo pesam na hora da contratação.

Abaixo, veja as cinco soft skills que serão mais valorizadas em 2024:

Flexibilidade: Adaptação às mudanças de cenário, regras e demandas, exercendo funções requisitadas de forma comprometida e proativa com o perfil da organização;

Relacionamento interpessoal: Capacidade de união e interação positiva com as diferentes áreas, funcionários e departamentos da empresa;

Comunicação: Saber ouvir e se comunicar de forma clara e objetiva, auxiliando na absorção, organização e compartilhamento de informações;

Adaptabilidade/Resiliência: Superar e se reinventar em meio à adversidade e crise, conseguindo manter as atividades em funcionamento;

Visão estratégica: Ter habilidade de analisar os dados e informações disponíveis, para entender melhor o cenário antes de qualquer tomada de decisão.

Segundo idioma: O Inglês ainda faz a diferença

No estudo, observa-se que ter um segundo idioma, em especial a Língua Inglesa, é determinante para muitas carreiras. Além das habilidades técnicas de cada posição, ser fluente no Inglês é algo que pode ajudar o candidato a sair na frente durante o processo seletivo.

“A procura por aulas particulares, muitas vezes focadas em conversação para um segmento, aumentou consideravelmente. Os alunos procuram por aulas personalizadas, que atendam à demanda que possuem no expediente, e vejo que suas carreiras melhoram com o entendimento e a fluência no idioma, mesmo que ela seja mais técnica”, comenta Vic Gonçalves, professora de Inglês, especializada em negócios.

Benefícios para os contratados

Em contrapartida ao competitivo mercado global, as empresas precisam oferecer um pacote de remuneração e vantagens que atendam além das necessidades financeiras de potenciais candidatos.

É o que afirma o estudo da recrutadora Robert Half, que também diz que os empregadores têm explorado estratégias alternativas para ajudar a criar um ambiente de trabalho positivo, que não apenas atraia candidatos, mas retenha os funcionários atuais.

Para os colaboradores, os benefícios mais pedidos e valorizados são o Vale-Cultura, Vale-Refeição, Auxílio-Educação e Auxílio-Home Office, que ajudaria nos custos de luz, internet, entre outros.

Para as empresas, no entanto, o Vale-Transporte, o Vale-Refeição e o Bônus Acordado seguem sendo os benefícios mais oferecidos na hora da contratação. Por isso, segundo a pesquisa, a evolução no pacote de benefícios provou ser um grande ponto de inflexão.

Metodologia da pesquisa

Durante junho e julho de 2023, a Robert Half, empresa mundialmente conhecida por suas soluções em talentos, encomendou uma pesquisa com 1500 entrevistados, usando uma metodologia de coleta de dados online.

Os entrevistados representam 500 empregadores e 1000 colaboradores, nos departamentos de Finanças, Recursos Humanos, Operações, Administração e Tecnologia. Os entrevistados foram selecionados a partir de uma amostra de pequenas, médias e grandes organizações do setor privado e de empresas listadas publicamente em todo o Brasil.

Já as informações referentes aos segmentos em alta, habilidades e cargos mais demandados refletem a realidade das vagas trabalhadas pela própria Robert Half e informações obtidas nas salas de entrevista.

Principais profissões em alta para 2024

TECNOLOGIA

Segmentos que lideram as contratações: banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação;

Profissionais mais procurados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI;

Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud;

Habilidades técnicas: ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados;

ENGENHARIA

Segmentos que lideram as contratações: agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração, energia;

Profissionais mais procurados: gerente de Supply Chain, gerente de projetos, gerente de produção, especialista de ESG;

Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista de ESG, gerente de projetos para mineração, comprador do segmento de energia renovável, engenheiro de automação para a indústria;

Habilidades técnicas: idioma, SGI – Sistema de Gestão Integrada, inovação, MS-Project, tech skills;

VENDAS E MARKETING

Segmentos que lideram as contratações: agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia, energia;

Profissionais mais procurados: especialista em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM;

Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista em business intelligence, especialista em transformação digital, analista de marketing digital;

Habilidades técnicas: idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios, novos negócios;

FINANÇAS E CONTABILIDADE

Segmentos que lideram as contratações: saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura;

Profissionais mais procurados: planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeiro, contábil/fiscal, relações com investidor;

Profissionais mais difíceis de encontrar: contábil com inglês, fiscal/tributário com inglês, planejamento financeiro com início de carreira na contabilidade;

Habilidades técnicas: inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado, estudos financeiros / viabilidade / modelagem financeira;

JURÍDICO

Segmentos que lideram as contratações: escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde;

Profissionais mais procurados: empresarial/m&a, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso) / reforma tributária, advogado generalista corporativo com foco em contratos, compliance;

Profissionais mais difíceis de encontrar: project finance/banking, life sciences, terceiro setor/ESG, mercado de capitais, infraestrutura/regulatório/administrativo;

Habilidades técnicas: inglês fluente (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios), gestão de pessoas (empresas e escritórios);

RECURSOS HUMANOS

Segmentos que lideram as contratações: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, Infraestrutura;

Profissionais mais procurados: generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração;

Profissionais mais difíceis de encontrar: administração de pessoal/payroll com inglês, remuneração com inglês, analista generalista com inglês;

Habilidades técnicas: idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG, estratégia de remuneração;