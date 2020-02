Poupe centavos e junte um bom dinheiro

Guardar alguns centavos por dia faz

diferença no fim do mês!

Foto: Getty Images

Calcule quanto você gasta com besteiras

De gota em gota se enche um copo com água. O mesmo vale para o seu dinheiro. Hábitos aparentemente bobos, como tomar um cafezinho todo santo dia na padaria ou fazer uma fé na loteria semanalmente, levam centavos que, juntos, somariam grande poder de compra.

Para você descobrir quanto do seu suado dinheiro vai para o ralo, anote durante um mês os desembolsos com ”bobagens”. Essa grana, ao fim de um ano, pode ser a diferença entre fazer ou não uma viagem, comprar uma TV nova ou ficar com a velha, e por aí vai…

”Quem nunca teve a sensação de ter perdido dinheiro ou de ter sido roubado quando nada aconteceu? Você simplesmente empregou quantias em gastos fantasmas ou imperceptíveis”, diz Louis Frankenberg, consultor financeiro, de São Paulo. Na opinião dele, os pequenos vícios são traiçoeiros.

Já para Glória Maria Garcia Pereira, consultora de riqueza, também de São Paulo, antes de abrir mão de algumas manias é preciso avaliar o tamanho da sua perda.

”Se o prazer de consumir esses produtos for muito grande, vale a pena encontrar um meio-termo. Em vez de largar o café de vez, que tal tomá-lo dia sim dia não?”, exemplifica a especialista.

Quem economiza, tem!

Após relacionar os gastos supérfluos, calcule a economia que poderá fazer em um ano e sonhe desde já com a compra de algo desejado!

Poupar R$ 2 por dia significa mais R$ 60 por mês, que por sua vez é igual a R$ 720 por ano. Agora reflita: o que você pode fazer com todo esse dinheiro?