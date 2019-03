Ana Claudia Plihal, CEO do Linkedin, foi uma das palestrantes do Fórum CLAUDIA 2019, que aconteceu nesta quarta-feira, 20 de março, no Teatro WTC, em São Paulo.

Na ocasião, a profissional realizou um painel intitulado ‘Por que as mulheres ainda se candidatam menos se têm mais chances de ser contratadas?’

A executiva apresentou um estudo realizado pelo Linkedin que mostra a trajetória do candidato na jornada em busca de emprego e como o gênero afeta o processo. “Ter uma estratégia baseada em dados ajuda nos objetivos de paridade”, afirmou Ana Claudia.

De acordo com o estudo, novas oportunidades são igualmente atrativas para homens e mulheres. Tanto eles quanto elas também buscam entender a cultura da empresa antes da contratação.

Mas a pesquisa aponta diferenças. As mulheres, por exemplo, são mais seletivas na hora de se candidatar. Para elas, é importante preencher muitos requisitos da oferta de emprego. “A mulher se isola da conversa e por isso se candidata a menos posições do que os homens”, explicou.

Elas ainda estão 26% menos inclinadas a pedir referências do que os homens no Brasil. Saber previamente o salário também é mais importante para as mulheres, além de pontos como horário flexível, licenças maternidade e paternidade entre outros.

Um dado importante: 13% dos recrutadores abrem mais perfis de homens do que de mulheres na hora de selecionar profissionais para uma vaga de emprego.

Para ela, é preciso que as mulheres parem se ser tão críticas consigo mesmas. Às empresas, ela aconselhou: “Conversem com os selecionadores para que eles peçam competências que realmente sejam importantes para as posições”.

E pediu para que as pessoas da plateia espalhem o discurso. “A gente só muda o que conhece”, finalizou.

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

