Pesquisa quer entender os perfis e as dificuldades dos empreendedores

A Rede Mulher Empreendedora (RME), principal plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil, está, está promovendo pelo terceiro ano consecutivo um estudo para compreender os perfis e as dificuldades dos empreendedores e empreendedoras do país.

A pesquisa tem apoio da ONU Mulheres e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e patrocínio da Avon. O objetivo é, a partir do resultado, criar ações de melhoria ao meio empreendedor. Se você é Micro Empreendedor Individual (MEI) ou possui Empresa de Pequeno Porte/Médio Empreendedor (EPP/ME), clique aqui para participar.