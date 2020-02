O que fazer quando a compra não é entregue?

Se a loja não entregou o produto, não hesite em ligar para empresa reclamando

Foto: Dreamstime

A loja atrasou a entrega de algum produto que você comprou? Reclame! Segundo o advogado Felipe Terranova, se a empresa não cumpriu o prazo, ela quebrou o contrato entre vocês.

Por isto, você pode exigir o cancelamento do pedido e receber seu dinheiro de volta ou aceitar um produto de valor equivalente. Para provar que a empresa foi notificada, ele recomenda fazer a reclamação por escrito, por e-mail ou carta com Aviso de Recebimento.

Se a reclamação não adiantar, veja o que fazer:

· Junte as notas fiscais de compra e de entrega e outros documentos que comprovem o atraso, como e-mails e cartas enviados à empresa e os números de protocolo das ligações.

· Coloque sua reclamação na internet, em sites como o Reclame Aqui, ou em veículos de comunicação. Eles pressionam a empresa. do consumidor, como o PROCON (pelo tel. 151) e o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), e tente fazer um acordo. Esse tipo de serviço não garante indenização, mas facilita a entrega do produto ou a devolução do seu dinheiro.

· Se nada disso funcionar, processe e peça indenização. Procure um advogado e leve o caso à Justiça comum se o valor pedido for maior do que 40 salários mínimos (R$ 21.800). Para um dano menor, vá até um Juizado Especial Cível, onde um funcionário fará uma petição para dar início ao processo. Se o valor for inferior a 20 salários mínimos (R$ 10.900), você não precisa de advogado.

Importante: Para entrar com uma ação por danos morais, você precisa sofrer um abalo intenso, e não apenas um estresse. É o caso de um vestido de noiva que não chega no dia do casamento ou um fogão que atrasa e você tem que comer fora.