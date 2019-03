As CEOs Luciana Marsicano, da Tiffany&Co, Maria Laura Tarnow, da The Estée Lauder Companies, e Sheila Makeda, da Makeda Cosméticos, participaram do Fórum CLAUDIA 2019, no painel intitulado ‘Vem para o topo você também : levando a diferença feminina para além das paredes das empresas’.

Com a mediação de Lia Rizzo, editora de CLAUDIA, as executivas discutiram como mulheres podem colaborar com outras mulheres, para que mais pessoas consigam alcançar as posições que desejam. “A voz de uma mulher estimula outra. E isso não vale só para casos de violência, vale também para carreira e mundo corporativo.”

“Quando vejo a menina frágil que eu fui, percebo o quanto temos que encorajar, falar além de só beleza física, incentivar a mulher em outras frentes”, disse Luciana Marsicano, da Tiffany. “Uma coisa importante é perceber e dividir que fraquezas, vulnerabilidades são normais e que está tudo bem em pedir ajuda”, completou Sheila.

Maria Laura contou que teve mulheres que a ouviram e orientaram em períodos de tomadas importantes de decisão. “Então hoje tento passar isso para a frente e doar meu tempo.”

“A gente tem a responsabilidade de fazer isso, de dividir com outras mulheres, dar o tempo. Ajudar outras mulheres, encorajar”, completou Luciana.

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

