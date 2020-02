Networking: saiba como criar uma boa rede de contatos profissionais

Aprenda a criar uma boa rede de contatos profissionais

Foto: Dreamstime

Networking pode levar você ao emprego com que sempre sonhou. Mas atenção! Segundo a executiva Eliana Dutra, “não basta conhecer alguém que possa colocá-la numa empresa: é preciso ser competente”. De qualquer forma, conhecer pessoas é sempre uma vantagem profissional.

O que é networking

Networking nada mais é do que a rede de relacionamentos que você faz em seu ambiente de trabalho. Porém, a executiva Eliana Dutra ressalta: esses contatos devem ir além do hábito de colecionar cartões de visita. “Trata-se de manter no seu relacionamento pessoas com as quais possa contar, pedir ajuda quando julgar necessário. O que acontece é que, às vezes, você possui 500 nomes na agenda, mas não tem liberdade para pedir nada a nenhum deles”, comenta.

Está numa reunião ou evento da empresa e quer se aproximar de alguém para travar contato profissional? Siga as 6 dicas abaixo.

1. Comece a conversa puxando um assunto comum, sobre o local em que estão ou a respeito do tema da reunião ou do evento.

2. Pergunte alguma coisa: é o primeiro passo para estabelecer um diálogo.

3. Faça um novo comentário (aproveite a resposta que recebeu para continuar conversando).

4. No fim do papo, ofereça seu contato (telefone ou e-mail). Se a pessoa quiser, vai lhe passar o dela também.

5. Se tiver ficado com o e-mail de seu novo contato, mande uma mensagem no dia seguinte comentando o encontro, vá puxando assunto, fale sobre um livro que leu e ajudou na profissão.

6. Com esse contato realizado, é importante fazer constante manutenção dele: mandar um e-mail, convidar para um almoço ou mesmo ligar de vez em quando faz com que a pessoa não se esqueça de você.