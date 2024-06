Mulheres na engenharia: o impacto feminino no mercado automobilístico

Engana-se quem pensa que a engenharia ainda é uma área dominada por homens. Com uma participação cada vez maior de mulheres na evolução de projetos e tecnologias em suas mais diversas áreas de aplicação, o impacto, oportunidades e lideranças femininas no setor são crescentes.

Segundo um balanço realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP), há pouco mais de um ano e meio, as mulheres representavam cerca de 14% do número total de profissionais ativos no estado de São Paulo. No fim do ano passado, esse número saltou para 20%, um aumento significativo para uma carreira que antes era vista apenas para homens.

“Não foi fácil enfrentar uma sala com 128 alunos, onde apenas cinco eram mulheres. Na verdade, isso me fez entender que eu estava no caminho certo”, revela Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

Nascida no interior de São Paulo, a engenheira especializada em mecatrônica conta que mantém essa paixão por carros desde muito jovem.

Incentivada pelos pais a seguir a área técnica, hoje ela conta que enfrentar com resiliência os desafios cruciais de uma carreira feminina na engenharia foi determinante para a sua evolução em uma das montadoras mais renomadas do mundo.

“É o paradigma que a maioria das pessoas projetam em nossas carreiras. Nós mulheres não devemos abrir mão de alguns aspectos de nossas vidas para tentarmos nos encaixar em ambientes ocupados por homens. Eu não preciso e não precisei me ‘masculinizar’ para tal. Ser determinante, qualificada e resiliente foi a chave para tudo acontecer”, conta ela.

Educação que transforma

Além de aspectos sociais envolvendo a discrepância de gênero na engenharia, outro ponto determinante para a chegada de novos talentos femininos é o incentivo e acesso à educação de base qualificada para o avanço do gênero na profissão.

Durante a divulgação do último censo realizado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em novembro de 2022, o Brasil apresentou um déficit histórico nos resultados de conhecimento em áreas de exatas: apenas 5% dos alunos formados no ensino médio possuíam habilidades adequadas em disciplinas como matemática e física.

“A educação me deu a oportunidade de transformar o espaço em que estava inserida, e tirar o protagonismo de carreira feita somente para homens é também colocar em prática as condições e políticas necessárias para uma educação qualificada”, comenta Ariane.

“Como líderes, temos a responsabilidade social de desenvolver pessoas. Meu objetivo é encontrar oportunidades para esses talentos, assim como eu encontrei na Ford. Para que tudo isso aconteça é fundamental contar com um ambiente seguro, principalmente para nós mulheres, com força de trabalho diversificada e potente no mercado”, pontua.

Celebração do Dia Internacional da Mulher Engenheira

Celebrado no dia 23 de junho, o Dia Internacional da Mulher Engenheira marca uma conscientização única e objetiva para as mulheres da área: elas querem ocupar cada vez mais a categoria e os cargos de liderança.

Buscando difundir cada vez mais a conscientização e profissionalização de mulheres na engenharia, o CREA-SP promove no próximo dia 28, em São Paulo, um evento gratuito em comemoração às mulheres engenheiras do país.

Com a participação de nomes referências em áreas de tecnologia, meio ambiente, mobilidade e finanças, o evento busca enfatizar o posicionamento de empreendedorismo e capacitação de mulheres realizado pelo Comitê do Programa Mulher no CREA-SP.

O evento acontece na próxima sexta-feira, 28/06, das 18:30h às 21h, no espaço Coworking Angélica, Consolação, em São Paulo.

Para mais informação, acesse o site www.creasp.org.br e confira a programação completa.

