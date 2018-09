Mulheres conquistam mais diplomas, mas acesso aos empregos não cresce

O número de mulheres que obtêm diploma de graduação continua crescendo, entretanto, o acesso ao mercado de trabalho continua menor em relação aos homens. É o que aponta o informe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em análise entre os países-membros.

O “Panorama da Educação 2018” revela ainda que as profissionais do gênero feminino ganham em média 26% a menos do que seus colegas homens nos países da OCDE. Essa diferença salarial é explicada pelo estudo por “longos períodos de inatividade ou desemprego que atrasam os aumentos na remuneração”.