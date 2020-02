Lucre alto fazendo caminhas para gatos e cachorros

Siga o passo a passo para produzir as caminhas e começar a vendê-las

Foto: Getty Images

O mercado para pets está superaquecido. O momento é excelente para você faturar com produtos fabricados especialmente para eles. Nesta época do ano, com o frio, a procura por caminhas para gatos e cachorros, que já é grande, aumenta. “Os donos se preocupam em ter um lugar quente e aconchegante para o bichinho de estimação ficar mais confortável”, explica a artesã Juliana Pena, da Caminhas Bicho Mimado.

Segundo ela, o custo para produzir uma peça tamanho M, a mais comercializada, é de R$ 25, e você pode vendê-la por R$ 55. Ou seja, são R$ 30 de lucro por caminha! “É possível vender de 30 a 40 unidades por mês”, afirma Juliana. Vai perder a oportunidade de ganhar até R$ 1.200 mensais? Siga o passo a passo elaborado com a ajuda da artesã e ganhe dinheiro com as caminhas. Mãos à obra!

Como fazer a caminha

– 2 m de tecido oxford (1 m preto e 1 m vermelho)

– 0,5 m de napa ou curvim preto

– 1,2 kg de fibra siliconada

– Linhas preta e vermelha

– Tesoura

– Máquina de costura

– Alfinetes e agulha

– Fita métrica

– Lápis para marcar o tecido

– 2 cartolinas para fazer o molde

PASSO 1 – PARA FAZER O FUNDO DA CAMA

Para produzir o molde, que servirá para confeccionar o fundo da caminha, corte um círculo com 58 cm de diâmetro na cartolina. Usando esse molde, recorte a napa e deixe separada.

PASSO 2 – MONTE AS LATERAIS

2. Faça mais um molde. Em outro pedaço de cartolina, corte um retângulo medindo 90 cm de comprimento por 20 cm de largura. Com esse molde, recorte duas tiras de tecido oxford vermelho e duas tiras de tecido oxford preto.

3. Usando a máquina, costure uma tira vermelha na outra, formando uma só faixa de 1,80 m. Repita o processo com as tiras pretas.

4. Costure as faixas vermelha e preta pelo lado avesso (por qualquer uma das laterais).

5. Em seguida, costure as duas extremidades das tiras (formando um anel), deixando uma sobra de 1 cm.

6. O próximo passo é desvirar o anel que foi feito e dobrá-lo ao meio, deixando a tira vermelha para o lado de fora, como na figura acima. O anel vai formar a lateral da cama.

7. Na máquina, costure o lado do anel que ainda não estava costurado, unindo a tira vermelha e a preta. Deixe uma abertura de 15 cm – é por ela que o enchimento vai entrar.

8. Com alfinetes, fixe o anel no lado preto da napa (o outro lado é esbranquiçado). Atenção: faça isso deixando a abertura de 15 cm para baixo. Em seguida, costure o anel ao fundo da caminha, sem fechar a abertura. A estrutura da caminha deve ficar assim:

9. Através da abertura no anel que ainda não foi costurada, preencha toda a lateral da cama com a fibra siliconada. “Distribua o material para a lateral ficar totalmente cheia, ou seja, estruturada”, diz Juliana. Costure a abertura à mão para fechar.

10. A base da caminha está pronta. E, como as costuras estão escondidas na parte interna, o acabamento fica bem melhor!

PASSO 3 – A VEZ DA ALMOFADA INTERNA

11. Com o molde redondo de 58 cm, recorte um círculo de tecido oxford preto e outro de vermelho. Ponha um círculo sobre o outro, unindo-os pelo lado direito do tecido (o mais brilhante). Costure as bordas, mas deixe uma abertura de 15 cm. É por ela que você vai desvirar a peça.

12. Com a peça já desvirada, preencha a almofada com fibra siliconada até que ela fique bem cheia.

13. Costure à máquina, fechando a abertura e costurando toda a borda para dar o acabamento.

14. Coloque a almofada dentro da estrutura da caminha e o produto está pronto para venda! Se quiser caprichar mais, faça uma almofada decorativa de 20 x 20 cm. Preencha com fibra siliconada e faça a bainha para dar o acabamento externo.