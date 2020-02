Leilão da casa própria: um bom negócio

Veja as vantagens da compra da casa própria em um leilão

Foto: Getty Images

Conseguiu juntar dinheiro para comprar um imóvel? Nesse caso, participar de um leilão é uma boa, já que o valor dos imóveis, em geral, é até 40% mais barato. Os leilões são promovidos por instituições de confiança, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e também contam com cartórios para o registro de escritura. Mesmo assim, vale a pena ter o acompanhamento de um advogado durante o processo. Siga estes cinco passos para fazer um ótimo negócio:

1. Peça toda a documentação do novo imóvel, incluindo certidão negativa de débito de IPTU e de condomínio.

2. Verifique se a metragem que consta na escritura é a mesma indicada no carnê do IPTU da moradia.

3. Cheque o valor das dívidas (se houver), como impostos.

4. Some todas as despesas: custos com advogado e cartório e o valor pedido pelo imóvel.

5. Se depois dos descontos o valor do bem ainda ficar abaixo do preço praticado pelo mercado, aproveite a chance de compra.