Hora de escolher a profissão

Roberto e Bernardo, da Malhação ID

Foto montagem: Thiago Prado Neris

Quem nunca teve dúvidas na hora de tomar uma decisão importante na vida? A chegada do vestibular, então, pode se tornar um enorme martírio. Não só por causa da pressão em ter que ser aprovado, mas por não saber que profissão escolher. No terceiro ano do ensino médio, não é difícil ouvir os jovens dizer que estão indecisos sobre qual carreira seguir.

Muitos vão mudando de curso no decorrer da faculdade por estarem insatisfeitos com a sua escolha. Mas pior do que não ter certeza do que quer fazer da vida é ver os pais planejando o seu futuro.

Foi o que aconteceu em Malhação ID (foto). Paulo Roberto (Tarcísio Filho), um empresário de sucesso, de origem pobre, cismou que Bernardo (Fiuk) deveria cursar administração para comandar as empresas da família. Sem nenhuma aptidão para os negócios, o jovem sofria por não querer desapontar o pai e assumir que sua paixão era a música. “Os pais querem que os filhos tenham sucesso e sejam reconhecidos na vida, por isso, acreditam que sabem fazer todas as escolhas por eles. Os pais devem, antes de tudo, acreditar na vontade do filho e respeitar a individualidade dele”, afirma a psicóloga Renata Lommez.

Para a psicopedagoga Claudia Tavares de Oliveira, ter prazer no que faz é o mais importante. “Na prática, as pessoas bem-sucedidas são aquelas que gostam do que fazem. O dinheiro é consequência. A pessoa que é só ambiciosa nunca estará feliz porque o foco sempre vai ser ganhar bem.”

Dicas do especialista

Para o pré-vestibulando:

– Relacione quais as profissões que você mais admira.

– Conheça profissionais de diversas áreas e converse com eles para saber sobre os prós e os contras da carreira.

– Não busque só a remuneração. Faça o que dá prazer e não o que paga mais. O mercado muda. Ou seja: o que é rentável hoje pode não ser amanhã. A escolha guiada pelo dinheiro acarreta em desmotivação e fará do jovem um profissional mediano ou infeliz.

– Escreva as habilidades nas quais você tem facilidade: inglês, cálculo, informática, literatura, redação… As disciplinas em que o aluno se destaca já sinalizam a carreira que tem mais a ver com ele.

– Analise os fatores que mais pesam na escolha: influência da família e amigos, mercado de trabalho, dinheiro, visibilidade social