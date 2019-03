Luiza Helena Trajano, CEO da Magazine Luiza, esteve no Fórum CLAUDIA 2019. Ela participou do ‘speech’ “Por que minhas causas têm o mesmo peso que meus negócios?”

Em sua fala de abertura, Luiza Helena destacou as ações que tem feito junto à sua empresa para combater a violência contra a mulher.

Ela conta que o primeiro passo que implementou no Magazine Luiza foi o que chamou de ‘furar a nuvem’. Ou seja, fazer com que as pessoas denunciassem casos de abuso e violência.

Depois, criou um boletim com itens para ajudar os colegas presidentes de outras empresas a fazerem o mesmo. “Depois que implementamos esse programa, os próprios maridos das funcionários tinham medo de fazer algo contra elas. Os homens também nos ajudam muito, denunciando”, contou.

Ela diz que, recentemente, um gerente de uma loja foi acusado de agredir a esposa. Isso só veio à tona graças ao programa que facilitou as denúncias.

Durante o Dia Internacional da Mulher, a equipe de marketing criou a campanha ‘Mete a Colher’. Além disso, no aplicativo da empresa, foi criado um botão que encaminha o usuário direto para o disque-denúncia.

A executiva relembrou o caso da paisagista Elaine Caparroz, espancada por Vinicius Serra. Luiza elogiou a coragem dela em ir a público para falar da agressão que sofreu.

Ela ainda disse que percebeu uma mudança de paradigma no mercado. Antes, o valor de uma coporação só era medido em números. “Hoje, as empresas precisam ter propósito.”

