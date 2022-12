Herbalife Nutrition fortalece o empreendedorismo feminino com venda direta

A busca por flexibilidade de horário ou por independência financeira está entre os principais motivos que levam as mulheres a empreender, de acordo com a pesquisa “Mulheres empreendedoras e seus negócios” de 2022, realizada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME).

Para oferecer oportunidades para esse público, a multinacional Herbalife Nutrition, marca número um no mundo em controle de peso e bem-estar*, conta com consultoras independentes para comercializar seus produtos.

e bem-estar*, conta com consultoras independentes para comercializar seus produtos.

São mais de 60 itens de nutrição e suplementos, que inclui não só os famosos shakes – agora, também na versão vegetariana, zero lactose e sem glúten – como barras de proteínas, fibras, bebidas de colágeno e à base de chás. Mais de 50% dos produtos são desenvolvidos localmente para atender ao paladar dos brasileiros.

“Mas, mais do que apenas vender, essas empreendedoras recebem um treinamento em nutrição para apoiar o cliente na mudança de estilo de vida. Essa combinação de produtos de qualidade e atendimento personalizado é o nosso maior diferencial”, conta Jordan Rizetto, diretor-geral da Herbalife Nutrition no Brasil.

Diversas possibilidades

A Herbalife Nutrition disponibiliza diferentes maneiras de fazer negócio com baixíssimo investimento. Com menos de R$ 150, por exemplo, é possível se cadastrar para receber o kit inicial, com amostras de produtos e orientações de como empreender com a marca.

Além disso, a própria consultora independente escolhe com qual modelo pretende atuar e quantas horas deseja se dedicar por dia, recebendo um lucro compatível com seu esforço. De acordo com Rizetto, a venda dos itens do catálogo permite, por exemplo, conciliar a atividade de consultora com um trabalho principal, para obter uma renda extra. Outra possibilidade é investir em um Espaço Vida Saudável, onde os produtos já preparados são degustados e vendidos. Há modelos, ainda, para quem deseja construir sua própria equipe de vendas e receber um percentual de ganhos sobre produtos comercializados pela equipe que lidera.

Apoio ao empreendedor

Mas não é só o baixo investimento inicial que levai mais de 4 milhões de pessoas a atuar como consultores independentes da Herbalife Nutrition ao redor do mundo. A multinacional ainda oferece Garantias Padrão Ouro, que reembolsa 100% sobre produtos lacrados, adquiridos no último ano, caso haja desistência do negócio.

“Damos suporte completo, com treinamentos presenciais e online que trazem desde orientações sobre a utilização dos produtos até capacitação em gestão, habilidades de venda, finanças pessoais, relacionamento com o cliente, entre outros. Nosso segredo está na seriedade da empresa em apoiar até mesmo quem nunca empreendeu e dar a oportunidade para que obtenha ótimos ganhos”, conclui Rizetto.

*Fonte: Euromonitor, Consumer Health 22ed, controle de peso e bem-estar; % valor varejo da cia. global, dados 2021.