Ganhe até R$ 2 mil por mês como sacoleira

Foto: Getty Images

Se você quer turbinar a renda, é comunicativa, antenada com moda e tem jeito para vender, que tal ser sacoleira? É a pessoa que compra roupas e acessórios em grandes centros comerciais(com preços de atacado e descontos) e revende a mercadoria de porta em porta ou em casa – com valor superior ao que pagou para ter lucro, claro.

A sacoleira Andreia Beltrão, de São Vicente (SP), está no ramo há três anos. Ela vende em casa, vai até as clientes e lucra, por mês, cerca de R$ 2 mil. Criamos um guia com o passo a passo e endereços dos polos para você lucrar já!

Segredos para ser uma sacoleira de sucesso

Mulheres adoram atendimento personalizado e comodidade

. Planeje sua saída. Se morar perto de um centro comercial, ótimo. Caso contrário, compre as passagens de ônibus e programe o tempo que gastará com a viagem. Ir com folga permite fazer as compras com tranquilidade para procurar e pechinchar bastante.

. Não gaste com hospedagem! Chegue na loja assim que ela abrir. Compre tudo e volte para casa à noite.

. Já que vai andar o dia inteiro, vista roupas e calçados confortáveis. Prefira tênis a sandálias.

. Fique atenta aos seus pertences e bolsa. Esses lugares costumam ter muita gente e furtos podem ocorrer.

. Se puder, vá sozinha. Assim, você foca no trabalho e não se distrai. Mas se achar que ficará mais segura com uma companhia, vá, no máximo, com duas amigas.

. Reserve um dinheirinho para comer e beber alguma coisa. Se ficar em jejum, não terá disposição nenhuma e ainda pode passar mal no meio da rua.

. Não leve crianças com você. É melhor adiar sua viagem caso não tenha com quem deixar os pequenos. Além de tirar sua concentração, a molecada pode se perder no meio da aglomeração.

. Não tenha vergonha de pechinchar na hora da compra. Isso significa economia no montante final.

. No início, como você ainda não é conhecida pelos lojistas onde vai comprar, muito provavelmente eles não aceitarão cheques. Por isso, vá prevenida: leve dinheiro e cartão de crédito ou débito.

. Os sites dos polos oferecem informações completas sobre lojas, estacionamentos, serviços, etc.