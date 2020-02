Feira Guia do Estudante ajuda jovens a escolherem a profissão certa

Médico? Astronauta? Saiba qual a profissão ideal para você

Foto: Getty Images

Aquela perguntinha simples direcionada a crianças: “O que você quer ser quando crescer?” pode ser um grande problema para jovens estudantes às vésperas do vestibular. Em meio às mudanças e dúvidas próprias da idade, é chegada a hora de decidir qual caminho seguir — ao menos em teoria — pelo resto da vida.

Refletir antes de investir na carreira é o mais indicado e, para isso, é importante falar com quem tem conhecimento de causa. A quarta edição da Feira Guia do Estudante oferece uma grande estrutura para receber milhares de pré-vestibulandos e universitários nos dias dias 21, 22 e 23 de agosto, na Expo Center Norte, em São Paulo. Os estudantes interessados em informações sobre cursos de graduação e especialização terão à disposição stands das melhores instituições de ensino do Brasil.

Palestrantes das mais variadas profissões também estarão lá, prontos para compartilhar experiências e contar como é a rotina no trabalho em que escolheram. Entre as personalidades e profissionais reconhecidos, estarão o técnico de futebol Mano Menezes, o médico infectologista David Uip, a blogueira e VJ da MTV MariMoon e o promotor de Justiça José Carlos Blat.

Eles também já tiveram, um dia, que conciliar a vontade de fazer algo que se gosta com o retorno financeiro, com a opinião dos pais e amigos, com promessas do mercado de trabalho, entre outras dúvidas comuns antes de se entrar na faculdade.

Além das palestras, os estudantes poderão participar de simulados, testes vocacionais e atividades especiais, como shows, gincanas, quiz e apresentações. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas no site da Feira Guia do Estudante.

O quê: Feira Guia do Estudante

Quando: dias 21, 22 e 23 de agosto, das 9 às 19h

Onde: Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo

Quanto: Gratuito

Mais informações: http://guiadoestudante.abril.com.br/feira-do-estudante/