Fale com ele (ou ela)

Para a maioria das pessoas, o pior chefe é sempre aquele para quem trabalha. Pudera. É uma relação hierárquica bem diferente da de casa. Com ele, não dá para espernear e gritar sobre quão injusto é seu salário – como você fazia quando pleiteava um aumento de mesada. Pior: é preciso seguir suas regras, cumprir seus prazos e, às vezes, concordar com ele. Se pedir as contas não é um luxo que pode se dar, resta aprender a lidar com o mala. Mesmo que ele reúna “qualidades” que você não admira. “Uma vez que já teve um chefe ruim, tudo tende a melhorar. Você vai trabalhar para um monte de gente diferente em sua carreira, e se já aprendeu a lidar com uma personalidade difícil, todo o resto fica mais simples”, diz a americana Lilit Marcus, autora de “Transforme Seu Emprego no Melhor Trabalho do Mundo” (Ed. Gente) e do blog SaveTheAssistants.com.

Confira 5 dicas para enfrentar as situações difíceis com equilíbrio e cabeça fria



1. Exponha suas metas pessoais (caso queira continuar na empresa): se seu chefe percebe que você quer crescer, tende a respeitá-la mais.

2. Calma, muita calma: mesmo que seu chefe seja bastante grosso e temperamental, não se sinta no direito de também perder a razão.

3. Respeite-o (mesmo que ele não mereça): não faça da crítica ao chefe mala seu esporte preferido. Além de não resolver, ele pode ficar sabendo e a situação entre vocês piorar ainda mais.

4. Não chore: ao menos não na frente de todos os colegas! Chororô pode passar a imagem de que você é a descontrolada da história.

5. Faça valer seus direitos: conhecer a legislação trabalhista lhe dá poder de barganha na hora de impor limites.